Událost v horském terénu mezi Ostravicí a Lysou horou byla operátorům záchranné služby nahlášena po čtvrt na dvě. Na pomoc se sjely týmy z výjezdových základen Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí a Nošovice. Záchranáři i při této události úzce spolupracovali s Horskou službou Beskydy.

Posádky ZZS ošetřovaly skupinu pěti osob, které byly během horské turistiky zasaženy účinkem blesku, jenž udeřil do blízkého stromu.

Sedmnáctiletý mladík měl po zásahu spálený oděv a utrpěl popáleniny prvního až druhého stupně v oblasti trupu. "O rok mladší chlapec byl úderem blesku sražen k zemi, zasahující lékař u něj zjistil stopy po zásahu, neutrpěl však popáleniny. Dívka stejného věku byla po působení účinků blesku otřesená a prochladlá, posádky ZZS ji zajistily tepelný komfort. Žena ve věku devatenáct let byla rovněž otřesena, bez vnějších známek zranění. Padesátiletá žena byla úderem blesku podle všeho odhozena a při pádu na zem si poranila hlavu. Byla krátce v bezvědomí, se záchranáři však již později v kontaktu," uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Všem pěti pacientům byla poskytnuta přednemocniční neodkladná péče, týmy ZZS je poté transportovaly do zdravotnických zařízení. Mladík s popáleninami byl přepraven na urgentní příjem FN Ostrava, další čtyři pacienti do frýdecko-místecké nemocnice, a to na interní, úrazovou ambulanci a centrální příjem nemocných.