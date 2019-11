V ostravských ulicích měly jezdit už řadu měsíců, ale kvůli požadavku, z něhož dopravní podnik (DPO) nechtěl uhnout, se vše protáhlo. Nové výběrové řízení pak v konkurenci sdružení Ekova – Volvo vyhrála společnost Scania. Cena zakázky na oba autobusy je 28,6 milionu korun.

„Ostravský doubledecker je ojedinělý produkt, který jsme v České republice ještě nedodávali. Je kombinací podvozku s pohonem na CNG, který se vyrábí ve Švédsku, a dvoupatrového městského autobusu s prosklenou střechou. Předělat naftový autobus na plyn se finančně nevyplatí, je lepší jej takto sestavit,“ vysvětlil Lukáš Martinů, manažer prodeje autobusů společnosti Scania.

Technické požadavky dopravce tentokrát splnili oba uchazeči, rozhodla však nižší nabídková cena Scanie. Ostravský výletní autobus bude moderní se vším všudy – chybět nebude klimatizace, wi-fi, nabíjecí porty ani kamerový systém. Na výšku čtyřmetrový autobus nabídne celkem 75 míst, z toho 68 k sezení.

KUDY POJEDE?

Už od prvopočátku se počítalo, že výletní autobus bude spojovat dvě nejvýznamnější turistické lokality ve městě – Dolní Vítkovice se zoologickou zahradou. Podle ředitele DPO Daniela Moryse budou doubledeckery po krátkém testování nasazeny do ostrého provozu 1. července příštího roku. „Pojedou od Dolních Vítkovic z Místecké ulice na Českobratrskou a kolem Bazalů dále do zoo a zpět,“ řekl Morys, podle něhož budou autobusy jezdit o víkendech a českých i polských státních svátcích každých dvacet minut.

Také podotkl, že toto je rychlostní trasa, ale ve hře je i pro cestující lákavější varianta s odbočením na Frýdlantské mosty a jízda kolem Karoliny a po Nádražní ulici, kde by také mohl stavět. Schválit by to však musely další orgány, přičemž Policie ČR už „zatrhla“ průjezd areálem Dolních Vítkovic, protože tam nejsou vybudovány nástupní ostrůvky (jeden by stál 250 tisíc korun). To už dříve zapříčinilo vyjmutí Masarykova náměstí a pěší zóny z trasy mikrobusové linky č. 99. Mimo turistické časy budou doubledeckery nasazeny v běžném provozu.

K TÉMATU

Jaké budou ostravské doubledeckery?

Počet vozidel: 2

Cena zakázky: 28,6 milionu korun

Pohon: CNG

Výbava: klimatizace, wi-fi, 14 USB portů, kamerový systém, nehodová a couvací kamera, možnost platby kartou

Kapacita: 75 míst (z toho 68 míst k sezení – 13 v přízemí, 55 v patře), 1 až 2 místa pro kočárek a invalidní vozík

Parametry: výška 4 metry, délka 12,3 metru, šířka 2,55 metru, dvoje dvoukřídlé dveře

Cena: podle tarifů DPO, žádná výletní cena

Ostrý provoz: 1. 7. 2020

Linka: 88

Trasa linky: Dolní Vítkovice – Zoo (přes Místeckou a Českobratrskou ulici)

Interval: každých 20 minut