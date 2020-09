Lidé pracující v mariánskohorské pobočce společnosti produkující zejména filtry pro automobilový průmysl si (stejně jako obyvatelé jižněji položených sídlišť) nevymýšlejí. Skutečně to tady smrdí! Scenérie s chátrajícími pozůstatky koksárenských provozů doplňuje chemický odér ne nepodobný kaučuku.

„Dneska je to slabší odvar,“ konstatují kontrolorky nad mikroskopy; vždyť tento den na pracovišti nemusejí zavírat okna. Každopádně – a vedení firmy jim v žádném případně neoponuje – poukazují na to, že špatné ovzduší odvádí pozornost od citlivé práce. Venku se mezitím asi mění vítr, smrad je tentokrát organický!

„Jako výkaly. Ale když se pohnojí pole, tak to ještě voní,“ lamentuje bezpečnostní technik podniku Jaroslav Dragon. Pohledem přejíždí od chemičky ke kompostárně a nahlas přemýšlí, kdo je původcem zápachu. Na ten Weppler & Trefil upozorňuje poprvé v roce 2017 a začíná jakási přehazovaná úřadů s jejich podnětem.

„Jedni to odmítli pro nepříslušnost, další odpověděli, že jsou to jen nárazové projevy a nepředstavují zdravotní riziko,“ shrnuje firemní právník Tomáš Vidmoch. Předloni je podle něho klid, zatímco vloni je zápach – a stížnosti úřadům – na scéně opět. Doplňují ho mimo jiné mračna much, od té doby tu mají v oknech sítě…

Není tu správná pracovní pohoda

„Jak se mohou zaměstnanci a zaměstnankyně soustředit? Není tu správná pracovní pohoda. Nemluvě o tom, že zápach může klidně představovat i nějaké zdravotní riziko,“ uvádí Tomáš Trefil, jednatel společnosti. Ta kvůli smradu kontaktuje Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) také v předposledním týdnu prázdnin.

Chemička obklopuje výrobní areál Weppler & Trefil, kde pracují na čtyři stovky lidí, ze tří stran. Na čtvrté je kompostárna. „Pracují tam prý jen od šesti do dvou, ale holky v nepřetržitém provozu tvrdí, že smrady cítí i v noci. A kdoví, odkud se vloni vzalo tolik much,“ říkají u strojů v hale. Kde jsou nad stropem nekryté světlíky.

Z odpovědi na zatím poslední podnět Weppler & Trefil vyplývá, že oblastní inspektorát ČIŽP se příště neobejde bez „konkrétních fakt, údajů či zjištění“. Kterými budou stěžovatelé schopni poukázat na původce zápachu i „doložit svá tvrzení“. Určitou tu naději vzbuzuje Státní zdravotní ústav Ostrava, který tu provede měření.