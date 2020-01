„Potřetí bude sedět v kabině svého závodního kamionu sám bez navigátora, což je naprostý světový unikát,“ připomíná na úvod mluvčí týmu Prokop Siwek.

Příborského závodníka čeká v jeho oranžovém speciálu Tatra zase o něco větší konkurence než v předchozích letech. Na strat 12. ročníku AER se postaví 150 účastníků (kategorie moto, kamiony, SXS a automobily). „Když jsem v roce 2011 poprvé startoval na Africa Eco Race, byl to ještě trochu jiný závod než dnes,“ srovnává Tomáš Tomeček.

„Tehdy se to pořadatelé učili, některé věci ještě tolik neuměli. Ale roadbooky byly vždy perfektní, na to je René Metge machr,“ zdůrazňuje zkušený pilot a dodává: „Všechno ostatní se posunulo kupředu a už dávno je to skvělý závod. Těším se na další ročník. Bude to zase radost z jízdy, radost ze závodění!“

Stejně jako bývá již tradicí účast Tomečka na AER, tradičně jeho tým posílí i řady pořadatelů. „Asistenční vůz dosud doplňovaly dvě Tatry v úpravě balai, tedy jakési pouštní odtahovky, které pomáhají organizátorům při zachraňování soutěžících v nesnázích. Tentokrát se do Afriky vypraví dokonce tři balai a kopřivnická flotila bude čítat celkem pět vozů,“ vysvětlil mluvčí Siwek.

A v čem konkrétně bude Tomáš Tomeček zdolávat náročný africký terén? Jde o původní náklaďák Tatra 815, který si jeho řidič hýčká již od roku 2005. Má objem 19.000 cm3 a výkon 515 kW (700 koní) a letos bude mít startovní číslo 406.

V itinerář AER 2020 je 12 etap v délce 6 tisíc kilometrů, z toho dvě třetiny tvoří měřené úseky. Cíl je u legendárního Růžového jezera v senegalském Dakaru. „Dálková rally Africa Eco Race se zrodila v roce 2008 a následujícího roku nahradila původní Rallye Dakar v tehdejších kulisách tedy v Maroku, na území Západní Sahary, v Mauritánii a Senegalu. Hlavními tvářemi závodu jsou Jean-Louis Schlesser a René Metge,“ poznamenal mluvčí Promet/Czechoslovak Group Team.

Tomáš Tomeček startuje na AER podesáté v řadě, 8x stál na stupních vítězů, z toho 3x dálkou rallye vyhrál. Má za sebou také 14 účastí na Rally Dakar.

Složení týmu:



Závodní Tatra 815: Tomáš Tomeček

Asistence: Pavel Kletenský, Mojmír Kuděla

Balai1: Petr Foltýn, Dominique Fauré (Fr.)

Balai2: Leopold Paďour, Ladislav Lála, Nicole Lahore (Fr.)

Balai3: Milan Křístek, Niels Hatzmann (Niz.)