„Obviněná měla opakovaně bodnout svého přítele, který po jejím útoku utrpěl zranění neslučitelná se životem. Ženě hrozí trest odnětí svobody až do výše dvaceti let,“ sdělila policie.

Státní zástupce podal návrh na uvalení vazby, kterému okresní soud vyhověl, a to hned ze dvou důvodů. Existují obavy, že by se vzhledem k hrozícímu trestu mohla ukrývat, vyloučeno není ani to, že by se mohla pokusit ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky nebo jinak mařit trestní stíhání.