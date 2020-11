Hlavní protagonisté, kteří krach způsobili, si již dávno odpykali uložené tresty a nyní jsou na svobodě. Před spravedlností unikal pouze jediný člověk, a to sedmašedesátiletá Jiřina S. To již ale neplatí. Tento týden si vyslechla pravomocný verdikt. Soud jí za porušení povinnosti při správě cizího majetku vyměřil osmnáct měsíců žaláře.

Obžaloba na vedení kampeličky a manažery dalších firem, kteří měli způsobit škodu v řádech stovek milionů korun, byla podána v roce 2004. V roce 2010 padly nepodmíněné tresty, jejichž konečnou podobu později upravil odvolací vrchní soud, a to od tří do sedmi let.

Jiřina S. před zahájením procesu vycestovala do zahraničí a již se nevrátila.

Jako uprchlá byla odsouzena ke třem rokům žaláře. Dokonce na ni byl vydán evropský zatykač. Zadržena byla předloni v Německu. Následoval převoz do České republiky. Po prostudování původního rozsudku využila svého práva, požádala o zrušení verdiktu a nové projednávání. V něm jí Krajský soud v Ostravě vloni v prosinci uložil dva roky a sedm měsíců vězení. Žena se proti verdiktu odvolala k Vrchnímu soudu v Olomouci, který tento týden Jiřině S. trest snížil na osmnáct měsíců. Obžalovaná „vydělala“ na novele trestního zákoníku.

Mírnější sazba

„Na základě odvolání paní obžalované jsme rozsudek v celém rozsahu zrušili. Ke zrušení původního rozsudku došlo z toho důvodu, že v mezidobí od vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně do našeho rozhodnutí došlo ke změně právní úpravy trestního zákoníku tak, že byly zvýšené částky nutné k dosažení jednotlivých kategorií škod,“ uvedl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik. Na základě této úpravy se Jiřina S. dostala do mírnější trestní sazby, a to v rozmezí od šesti měsíců do pěti let.

Vrchní soud jí nakonec vyměřil osmnáct měsíců ve věznici s ostrahou. Do tohoto trestu se počítá doba strávená ve vazbě. Obhájkyně Jiřiny S. již dříve Deníku řekla, že se její klientka cítí nevinná. Prý ani nevěděla, že v případu zkrachovalé kampeličky padl rozsudek. Během přípravného řízení vypovídala a údajně předložila důkazy o své nevině, což považovala za zcela dostačující. Pak odjela z republiky. Podle obhájkyně se Jiřina S. v zahraničí neskrývala.

„Pracovala tam, na své doklady normálně cestovala po evropských zemích,“ řekla obhájkyně. Verdikt olomouckého vrchního soudu je pravomocný.