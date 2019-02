Ostrava - Podmíněným zastavením trestního stíhání skončilo v pátek hlavní líčení v případu muže (53 let) z Ostravy, který se před Okresním soudem v Ostravě zodpovídal z rasistického zločinu.

Prostřednictvím sociální sítě vyhrožoval romskému rapperovi, hudebníkovi, zpěvákovi a zakladateli skupiny Gipsy.cz Radoslavu „Gipsymu“ Bangovi. Ten při udílení cen Český slavík v listopadu 2016 nesouhlasně zareagoval na vyhlášení skupiny Ortel a jejího zpěváka. Odpovědí mu byly desítky nenávistných vyjádření.

Jeden z příspěvků napsal i muž z Ostravy. „Černá svině, to je lichotka, jsi jen hnusná špína,“ napsal muž a přidal řadu nepublikovatelných nadávek. „Plyn moc jednoduché, podříznout tě ve stylu slimáků!“ ukončil svůj příspěvek. Pisatel se po zatčení ke všemu přiznal a vyjádřil lítost nad tím, co udělal. Když se mu prý na facebooku objevil příspěvek Radoslava Bangy, nechal se unést zlostí a přidal svůj komentář.

LÍTOST

„Bylo to v afektu, neuvažoval jsem. Když jsem na policii později slyšel větu, kterou jsem napsal, nevěřil jsem tomu. Sám jsem se zhrozil nad tím, co jsem napsal. Nepsal jsem to ale na jeho profil, vyjelo mi to někde jako příspěvek. A na ten jsem reagoval,“ prohlásil muž, který zpěvákovi zaslal omluvný dopis.

Při zahájení hlavního líčení koncem ledna letošního roku předal přímo v soudní síni zpěvákově zmocněnkyni pět tisíc korun, které Banga požadoval jako nemajetkovou újmu. Obžalovaný také složil osm tisíc korun na pomoc obětem trestných činů.

Během procesu zpěvákova zmocněnkyně označila státní zástupkyně za podjatou. Údajně nedostatečně zastupovala zájmy státu a nepostupovala dost důsledně. Žalobkyně námitku podjatosti odmítla.

ROZSUDKY

Zmocněnkyně Banga soudu předložila devět rozsudků z různých míst České republiky, které jiným pisatelům nenávistných komentářů směřujících vůči Bangovi uložili podmíněné tresty nebo obecně prospěšné práce.

Podle obhájce jsou však jednotlivé případy specifické a nelze podle nich postupovat i v ostravském případě. Proto advokát navrhl podmíněné zastavení trestního stíhání. Soud mu vyhověl a stíhání podmíněně zastavil na zkušební lhůtu dvou let. Pokud během té doby muž poruší zákon, stíhání bude pokračovat.