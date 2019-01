Na konci minulého roku se křiklavě barevné klece sloužící jako prodejní stánky pro trhovce rozebraly a už se na Černé louce neobjeví. Na novém místě vydržela tržnice, fungující o kousek vedle celá desetiletí, jen dva roky.

Na Černé louce v Ostravě fungovala městská tržnice celá desetiletí. Nejprve v zastřešeném kruhovém „altánu“ s potřebným zázemím, poslední dva roky na plácku před hlavním výstavním pavilonem na dohled od Divadla Antonína Dvořáka. Kýčovité barevné klece odtud ale na konci minulého roku zmizely a s tržnicí už se na Černé louce nepočítá.

Obě zelinářům původně určené lokality dnes slouží jako parkoviště (byť před pavilonem A jen občasně při hojně navštěvovaných výstavách). O zeleninu, ovoce či květiny už tady nebyl zájem.



Vizualizace. Takto by měla lokalita vypadat přibližně za 2 roky.

„Přesunutí tržnice mělo za cíl ji oživit, jenže to nevyšlo. Byla využívána asi jen z pěti až deseti procent, pak se tam začali stahovat bezdomovci,“ říká jednatel Černé louky Jan Šumbera, který vidí místo pro tržnici ještě více v centru města.

Na přelomu tisíciletí přitom v zastřešeném areálu nezůstalo jediné volné místo. Všechny kóje, a že jich tehdy bylo mnohem více, pěstitelé a trhovci obsadili. V posledních letech ale úpadek tržnice nabral rychlý spád. Vždyť ještě před pár lety, kdy už přitom měla tržnice své nejlepší časy dávno za sebou, její správkyně Drahomíra Holleinová ubezpečovala: „Měli bychom tu zůstat nejméně do roku 2020. Pak se uvidí.“

To nevyšlo. Nyní vedení Černé louky ve spolupráci s městem plánuje celou lokalitu zkulturnit. Za tramvajovou tratí se počítá s univerzitním a volnočasovým areálem, u výstavních pavilonů blíže k náměstí pak výhledově s dalšími projekty.

„Prostor před pavilonem A, dnes vesměs nezpevněné plochy kolem platanu a Vojanky, chceme proměnit v takový parčík a pěší zónu, aby lidé na Černé louce nechodili mezi auty,“ vysvětluje Šumbera vizi části proměny v novou Černou louku. Hotovo by mělo být do dvou let.



Takto to vypadalo na tržnici v dubnu 2015…



…a takto v květnu 2013 - více snímků z archivu Deníku najdete v přiložené fotogalerii.

NOVÁ TRŽNICE?

To ale neřeší problém tržnice, kterou by i v dnešní době mělo mít každé město, natož bezmála třísettisícové. Před pěti lety se plánovalo, že by se městská tržnice přesunula do Trojhalí Karolina, kde by mohla fungovat celoročně. Z toho ale sešlo a spousta Ostravanů dnes ani neví, co se v něm – vyjma festivalů a dalších nárazových akcí – děje.

Roli městské tržnice, kterou mají nejen prestižní metropole v zahraničí, ale i sousední města v kraji, tak suplují jen sezonní farmářské trhy (u OC Futurum nebo několik stánků na Kuřím rynku, kde nyní obvod hledá nové nájemce). Na jejich návštěvnosti je vidět, že regionální a domácí produkty lidé stále vyhledávají a že by trvalá tržnice i dnes měla své využití. Jen musí mít důstojné zázemí, podmínky a organizaci.

„Estetické vyznění tržnice bylo dost problematické a v dnešní době si zaslouží jiné pojetí,“ souhlasí nový radní pro architekturu a veřejný prostor Lukáš Jansa z radnice Moravské Ostravy a Přívozu. „Snad se podaří co nejdříve najít náhradu vzhledově příjemnou pro dané místo i občany,“ věří radní.