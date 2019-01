Protiislamistické nálady šířené v Havířově členy hnutí SPD jsou manipulativní a fakty nepodložené.

Migranti, ilustrační foto. | Foto: VLM/Martin Divíšek

Podle zjištění Deníku mezi obyvateli Havířova i podle zástupců radnice tak jen vyvolávají zbytečnou paniku: do Havířova rozhodně neproudí davy uprchlíků, jak tvrdí lidé z hnutí SPD, dokonce ústy svého předsedy Tomia Okamury.

„Do města Havířova jsou totiž nepřetržitě umísťováni migranti a město k tomu mlčí a nebrání se. Občané si přitom na chování migrantů na veřejnosti i na chování vedení města stěžují,“ řekl Okamura při osobní návštěvě Havířova.

VLNA NA INTERNETU

Aktuálně se nejvíce prostřednictvím sociálních sítí šíří zkreslené informace o údajné hrozbě, kterou pro město znamenají obyvatelé zdejších zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV).

Radnice v reakci na to zaznamenává zvýšený počet dotazů obyvatel města. Příliv uprchlíků do města však popírá.

„Tyto informace se ukazují jako nepodložené. Dostáváme se do situace, kdy se díky dnes nejrozšířenějším informačním kanálům, kterými jsou různé sociální sítě, obáváme šíření poplašných zpráv a bezdůvodné paniky,“ tvrdí primátorka Jana Feberová.

AZYLANT NENÍ MIGRANT

Ve městě skutečně fungují dvě zařízení, v nichž se cizinci žádající o azyl v Česku zdržují. Jejich necelá stovka. Rozhodně to ale nejsou nelegální migranti, kteří se do Evropy dostali během silné uprchlické vlny z Afriky či Blízkého Východu.

„Nepobývají v nich nelegální migranti, ale osoby, které v rámci žádosti o udělení mezinárodní ochrany dle zákona o azylu prošly důkladným prověřením a složitou vstupní procedurou. Nejpočetnější skupiny ubytovaných tvoří občané zemí bývalého Sovětského svazu konkrétně státní příslušníci Arménie, Ázerbájdžánu a Ukrajiny,“ uvedl ředitel SUZ MV Pavel Bacík.

Primátorka dodává, že středisko pro azylanty funguje v Havířově už přes 20 let. „Nemáme informace, že by s těmi lidmi byly nějaké problémy. To, co šíří SPD, není pravda,“ tvrdí.

Poznámka Tomáše Januszka: Lžou. A přesto jim lidé věří

Je to zvláštní a nepochopitelné zároveň. Všichni normální lidé v Havířově vědí, že do města neproudí davy nelegálních utečenců z Afriky, Sýrie či kdoví odkud, jak to tvrdí zástupci hnutí Svoboda a přímá demokracie v čele s Tomiem Okamurou.

Přesto někteří na jejich falešnou a xenofobní rétoriku slyší. A není jich (bohužel) málo.

Ba co víc! SPD je pod palbou kritiky nejen za šíření poplašných zpráv ohledně zaplavování některých českých měst migranty, ovšem když vidíte jejich volební výsledek – spadne vám čelist. V Havířově necelých 16, stejně jako v celém okrese, v kraji 15,5 procenta hlasů. Druhý nejlepší volební výsledek!

Nevím, co si o tom myslet. Snad že voliči, zbaveni iluzí, vsadili na někoho nového, kdo říká některé věci otevřeně, třebaže tak úplně nemluví pravdu. Chci věřit, že i tentokrát přijdou voliči SPD o iluze, a rychle jim dojde, že přímá demokracie a lež jaksi dohromady fungovat nemohou.