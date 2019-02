Starý Jičín – Spolek ITY chce za připadnou výhru v programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ vybudovat zahradu s hřištěm pro zdravotně postižené děti. Cílem je vybudovat příjemné a známé prostředí, kam se návštěvníci budou rádi vracet.

Spolek ITY hledá peníze na vybudování hřiště pro děti s autismem | Foto: ITY

Spolek se zabývá terénním hlídáním, poskytováním osobní asistence a oddechovými pobyty, které poskytuje především rodinám s dětmi trpícími autismem. Zákazníky jsou také rodiny s dětmi s mentálním či kombinovaným postižením. Smyslem projektu je vybudovat zahradu s hřištěm, v němž by se nacházelo i pískoviště.

„S dětmi s poruchou autistického spektra je složité se vydat na hřiště, ale pokud by takové zařízení bylo přímo v našem objektu, vše by bylo snazší. Sportování je přece součástí zdravého životního stylu. Přispívá k rozvoji pohybového aparátu i k větší samostatnosti dětí. Kromě pískoviště chceme instalovat také houpačku pro starší děti a posezení s altánkem pro ty nejstarší,“ řekla pro tisk sociální pracovnice spolku ITY Ivana Šrubařová.

Podstatou programu společnosti Tesco “Vy rozhodujete, my pomáháme“ je pomoc místním neziskovým a příspěvkovým organizacím při uskutečnění předloženého projektu. Ten by měl mít pozitivní vliv na život v místě, kde daná organizace působí. Vybrané projekty mohou zákazníci podpořit až do 17. února ve všech prodejnách sítě Tesco. Zákazníci v nich nyní dostávají za nákup speciální žeton, jehož vhozením do urny hlasují pro daný projekt

Letošní ročník je pátýv pořadí. Jako vizitku popularity tohoto programu uveďme, že počet vhozených žetonů jde každoročně do milionů. Celostátně čeká na oceněné projekty více než pět milionů korun.

Více informací najdete na internetových adresách www.itesco.cz/pomahame a www.ity-os.cz.