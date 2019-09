Spor na hlavním nádraží v Ostravě: proč končí tamní bistro?

/FOTOGALERIE/ Krátce poté, co se do majitelka Bistra O…strava rozhodla do podniku zainvestovat, dostala výpověď. Skončilo také několik dalších podniků. Ty však kvůli připravované výstavbě eskalátorů.

BISTRO O...STRAVA nabídla Správa železniční cesty novým zájemcům. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Iveta Rašnerová provozuje na hlavním ostravském nádraží už osmým rokem bistro. Vedle dvou pekáren je to jediný podnik svého druhu. Najdete jej ve druhém patře vlevo od schodiště, a to pod novým názvem Bistro O…strava. Majitelka se do něj totiž letos na jaře rozhodla investovat. Kromě nového názvu došlo k menším změnám v interiéru či třeba zavěšení vkusných velkoplošných fotografií města Ostravy. Víc toho majitelka nestihla. „Pronajímatel, kterým je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), bezdůvodně vypsal na pronájem těchto prostor veřejnou soutěž,“ líčí Rašnerová, obratem však dodává: „No, zcela bezdůvodně to asi nebylo.“ NEKOREKTNÍ A HRUBÉ Majitelka SŽDC téměř dva roky „bombardovala“ korespondencí a žádostmi o povolení větší rekonstrukce a instalace klimatizace. Tak dlouho, až ji vlastní dcera varovala, ať toho nechá, nebo ji vyhodí. Rašnerová přitom byla připravená zaplatit vše z vlastní kapsy, aby šla s dobou. „Chtěla jsem prostory upravit podle trendů moderní gastronomie a zkulturnit prostředí, které je za zenitem,“ popisuje Rašnerová, která za dva roky nic nevyřídila a její žádosti byly podle jejích slov ignorovány nebo donekonečna přesměrovávány. Rána pro řidiče. V centru Ostravy končí další velké parkoviště Přečíst článek › „Odpovědí nakonec bylo, že nám na dveře dne 21. srpna vylepili plakát o zahájení výběrového řízení na pronájem naší provozovny,“ podivuje se majitelka, podle níž je bistro zavedené, bezproblémové a cestujícími oblíbené. „Takové jednání považuji za nekorektní a hrubé!“ „Čas od času, když cestuji, si tady posedím. Dám pivko a jedu dál,“ říká Marek Hareský. „Aspoň něco tady na hlavním nádraží máte,“ dodává Pavel Mráz z Brna. Takových cestujících dnes, upřímně řečeno, ubývá. V době stále zvyšovaného komfortu si spousta cestujících objednává občerstvení přímo ve vlaku. ZLEPŠOVÁNÍ SLUŽEB SŽDC Deníku sdělila, že jejím cílem je právě zlepšovat prostředí pro cestující a nabízet služby, které jim pobyt ve stanicích zpříjemní. „Současná podoba bistra s nabízenými produkty už neodpovídá modelu budoucích služeb občerstvení na nádražích v naší správě,“ uvádí za SŽDC Monika Svrčinová, podle níž byla plocha transparentním způsobem nabídnuta veřejnému realitnímu trhu. „Do veřejné dvoukolové soutěže se pochopitelně mohou přihlásit i současní nájemci (to také učiní, pozn. red.), kteří jsou vázáni na dobu neurčitou a bude s nimi postupováno v souladu s platnou nájemní smlouvou,“ dodává Svrčinová. Bezohlednost! Podívejte se, jak parkují někteří řidiči v Moravskoslezském kraji Přečíst článek › Právě oprávněnost tohoto kroku ale majitelka bistra rozporuje. „Smlouvu mám na dobu neurčitou a nikdy jsem ji nijak neporušila. Už jsem psala řediteli SŽDC, ať výběrové řízení zruší a nechá nás podnikat,“ říká Rašnerová. Na odpověď však čeká marně. Místo ní raději hodlá otevřít veřejnou diskusi o vztazích mezi pronajímateli a nájemci. K TÉMATU Eskalátory: další krok k modernizaci nádraží

Nejprve výtahy na nástupištích, poté výtahy ve výpravní budově. Rapidní modernizací ostravské hlavní nádraží neprochází a Svinov nedožene, přesto se dílčími kroky posouvá kupředu. Dalším takovým krokem, který právě začal, je instalace eskalátorů, které přízemí propojí s druhým i třetím patrem. Původně měly být hotové ještě letos, ale kvůli zdržení ve schvalovacím procesu a při přípravě zadávacího řízení budou nakonec v provozu až na konci dubna příštího roku. „K předání staveniště došlo v závěru srpna. Zhotovitelem je OHL ŽS a celková částka stavebních prací s dodávkou eskalátorů je dvacet milionů korun,“ uvedla Monika Svrčinová z kanceláře ředitele SŽDC s tím, že kvůli výstavbě eskalátorů bylo nutné ukončit provoz několika provozoven – prodejny suvenýrů a drobného občerstvení ve druhém patře a trafiky Relay ve třetím podlaží.

Autor: Petr Jiříček