/FOTOGALERIE/ Karel Loprais, Richard Konkolski a nyní také Helena Zeťová a Milan Baroš. Chodník slávy na Stezce Valašce na Pustevnách se dnes dopoledne rozrostl o otisky dalších dvou významných osobností Moravskoslezského a Zlínského kraje. Kdo bude další?

Na chodník slávy na stezce Valaška přidali své otisky Milan Baroš a Helena Zeťová, 5. září 2020. | Foto: Deník / Jakub Pryček

Připravit formu, namíchat beton, vylít a nechat hvězdy vstoupit. Takový byl harmonogram sobotní akce na Stezce Valašce. Do chodníku slávy přidali svou trvalou a doslovnou stopu další dvě osobnosti. „Je to pocta. Vždy je to něco výjimečného, když se takto vzdává úcta. Důležitější je ale to, co člověk zanechává v srdcích samotných lidí,“ řekla Deníku zpěvačka Helena Zeťová, která má obdobnou zkušenost z Velké Bíteše z vyhlášené restaurace U Raušů, kde má spolu s dalšími osobnostmi hvězdu slávy.