„Přišlo to na mě jako blesk z čistého nebe. Najednou jsem se cítil jako po týdenním flámu, jako bych měl permanentní kocovinu. Bolelo mě celé tělo a horečka mi vystoupala na 39 stupňů. Začal jsem špatně dýchat a můj lékař zjistil, že mám z 30 procent nefunkční plíce, takže mě okamžitě odeslal do nemocnice,“ líčí už zase veselým hlasem osmašedesátiletý Feber.

Hospitalizován byl v Havířově, kde se podle svých slov setkal s velmi příjemným a osobním přístupem tamního personálu.

„Ani jsem nevěděl, že se tam specializují na léčbu takových problémů. Byl jsem mile překvapen. A velmi obdivuji zejména ženy, které tam pracují, že zvládají tak náročnou práci a kromě toho jsou to matky od dětí a manželky,takže jsou v této náročné době v jednom kole. Cítím velkou potřebu nejen těm havířovským, ale všem zdravotníkům touto cestou poděkovat za vše, co pro celou společnost dělají s plným nasazením,“ říká starosta Stonavy.

Teplota i další obtíže po týdnu pobytu v nemocnici pominuly a dnes už je Ondřej Feber v domácím ošetřování. „Vracím se do práce,“ hlásí po telefonu. Zatím ještě pracuje z domu, ale příští týden už chystá na radnici a také do Prahy do Senátu.