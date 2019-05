Bruntál v prosinci 2014 v městském divadle hostil představení Čtyřlístek v pohádce. Byla to mimořádná příležitost vidět naživo oblíbené komiksové postavičky Fifinku, Myšpulína, Bobíka a Piňdu.

Ve stejném roce navštívil Krnov novinář, cestovatel a spisovatel Tomáš Poláček, který zde zformuloval svou archetypální teorii o působení Čtyřlístku v podvědomí českého národa: „Čtyřlístek je genderově hloupě postavenej, je v něm jedna frajerka a tři blbci, to je obrovskej problém, kterej narušil několik generací chlapů, protože ti tři volové, co se motali kolem Fifinčiny bábovky, byli úplně mimo. Jak vůbec může nějakej národ reálně o něčem uvažovat, když sleduje celej život Pinďu? To je už dopředu prohra, nemá smysl nás brát vážně. Nebo to prase, který pořád pasivně čekalo na bábovku, žralo, a kam se postavilo, tam dělalo problémy –z kluka, kterej na něm vyrůstal, se stalo hovado, teď visí na kleci na Bazalech, vyřve se, a pak jde domů na bábovku k matce, kterou považuje za Fifinku.“

Takto zformuloval Tomáš Poláček svou zásadní teorii Čtyřlístku při návštěvě Krnova. Později ji publikoval v časopisu Reportér.