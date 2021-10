Třiapadesát kilometrů z Ostravy? Sedmačtyřicet z téhož místa, ale na kole? Dvaatřicet z Frýdku-Místku přes Palkovické hůrky? Nebo snad přes Velký Javorník či Hukvaldy? A nebo něco kratšího z Kopřivnice? Tras pátého ročníku Štramberského Jasoně, v názvu udávajícího cílový bod, je letos celkem dvanáct.

Nejvíce lidí – zhruba 140 z celkového počtu 812 účastníků, kteří spatřili cíl – vyráží z Kopřivnice přes Červený kámen. Na trasu měřící jednosměrně 16 kilometrů. Přivstávat si musejí lidé pochodující víc než 50 kilometrů z Ostravy, kteří si startovní čísla vyzvedávají od šesté ranní (a dorazit musejí do sedmé večerní)! Živo je ale na všech trasách, kde průběžně vždy někoho potkáte. Některé vedou zvlněným terénem, jiné přes historická města, další kolem řek.

I s plyšákem

„Po padesáti metrech zahněte vlevo,“ ozývá se kousek od Štramberka ze směru od Příbora strojový ženský hlas z navigace a trojice žen jej krátce nato vyslyší. Vlastně čtveřice, v batohu se s vlastním startovním číslem nese i plyšový medvěd! Jen je otázka, zda-li šlape Katka, a Helenka se jen kouká, nebo je to naopak.V odpoledních hodinách už se stovky účastníků ze všech směrů scházejí na náměstí ve Štramberku. Už potřetí z pěti ročníků tam dorazili Malinovi od Olomouce.

„Dnes jsme šli jedenáctku – sedmikilometrovou trasu přes Bílou horu, minule to bylo 16 kilometrů přes Červený kámen,“ hlásí Kateřina Malinová jménem rodiny, která přizvala ještě další tři výletníky. „Šli poprvé, ale líbilo se jim to. Snažíme se rozšiřovat řady účastníků, myslím, že příště půjdou zase. To bychom chtěli vyzkoušet zase novou trasu,“ popisuje dvojnásobná matka.Na vůbec nejdelší trasu se zatnutými zuby se vydal Aleš Nečas z Ostravy. Před sedmou vyrazil, v 16.15 hodin udýchaný doráží do Štramberku.

„Většinou chodívám sám na klidnější místa, například Smrk. Kupříkladu Lysou tedy běžně nezdolávám. Tady se mi ale líbila trasa pochodu. Trvala mi devět a tři čtvrtě hodiny, ale jelikož jsem letos nebyl příliš aktivní, bylo to znát,“ přiznává Aleš Nečas, který se na trase vždy k někomu přidal, od Hukvald už ale pochodoval sám. A jak se chystá zpátky? „Pěšky určitě ne!“ směje se vyčerpaný turista, odhodlaný čekat na podvečerní autobus.

Důsledná příprava

Trasa se líbila nejen jemu, ale i dalším účastníkům. Také si s jejich přípravou dal organizátor Rostislav Bažanowski práci. „Než jsme spustili první ročník, bylo samozřejmě potřeba projít všechny trasy, změřit jejich délku, náročnost a dostupnost. Chtěl jsem, aby všechny trasy vedly po značení Klubu českých turistů, aby to nebylo nic krkolomného, co by lidé nezvládli. Navíc jsem kvůli ochraně lesů a přírody ani nechtěl, aby vedly mimo značené trasy,“ říká organizátor celkem čtyř turistických a běžeckých akcí, k nimž hodlá příští rok na jaře přidat pátou – Nachmelený pochoďák s účastí minipivovarů!A spokojený je i s účastí 5. Štramberského Jasoně.

„Očekávání jsem vlastně ani neměl. Jen jsem si přál, aby tu nebyla dvanáctiprocentní účast oproti roku 2019, jako se nám to po covidu stalo u Šviháka rožnovského. Nakonec je účast asi třicetiprocentní, takže jsem spokojený. Věřím však, že příští rok se opět začneme dostávat na čísla z roku 2019, kdy byla rekordní účast dvou a půl tisíce lidí,“ připomněl Bažanowski rekordní ročník.