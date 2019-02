Nemocnice Třinec uvedla do provozu moderní tabletový systém, který zpříjemní stravování pacientům i zaměstnancům. Investice do nové technologie si vyžádala téměř dvanáct milionů korun.

Nemocnice Třinec uvedla do provozu moderní systém, který zpříjemní stravování pacientům i zaměstnancům. | Foto: Nemocnice Třinec

Stávající systém rozdělování a expedice stravy byl již značně zastaralý, jelikož sloužil téměř padesát let. Nerezové transportní nádobí bylo nahrazeno porcelánem, transportní tablety dostaly nový tvar, který izotermicky uzavře každý prolis ve spodním dílu tabletu a přesune se do přepravního vozíku - finesy. „Tyto finesy jsou rozvezeny na jednotlivá oddělení. Stejně jednoduše je svezeno použité nádobí přímo zpět do kuchyně, kde se pomocí mycího stroje vše důkladně umyje a vydezinfikuje. Nádobí je tak připraveno k dalšímu použití," upřesnila mluvčí nemocnice Irena Sikorová Nožková.

Součástí obnovy jsou i vyhřívané pojízdné vozíky na talíře, skladovací a regálové vozíky, koše na nádobí a transportní přepravní vozíky – finesy. Tunelový mycí stroj na nádobí a tablety je navržen v souladu s požadavkem na množství a dobu mytí.

„Zbývající část kuchyně prošla rekonstrukcí v minulých letech. Renomé kuchyně kazila pouze úroveň transportního nádobí pro pacienty. Tato obnova je vlastně takovou třešničkou na dortu. Celý stravovací úsek nyní působí moderním vzhledem a vysokou úrovní technologie,“ dodala vedoucí stravovacího úseku Libuše Tomášová.

850 OBĚDŮ DENNĚ

Na stravovacím úseku se denně připravuje zhruba 850 obědů, z jehož celkového počtu je 500 pro zaměstnance, kteří mají na výběr tři jídla a taktéž bezlepkovou variantu. Pro pacienty je připravována dietní strava, a to v pěti technologických základech a dále speciální diety jako například pankreatická, protiprůjmová a jiné. Pro pacienty závislé na tekuté stravě je zde další specializace přípravy tekuté stavy. V jiných zařízeních stravu řeší tekutou enterální výživou přímo z lékárny. Nemocnice Třinec kombinuje vařenou mixovanou stravu se stravou enterální, a to ve třech variacích.

„Jelikož neustále přibývá geriatrických pacientů, nově připravujeme i geriatrickou dietu, určenou především pacientům sociálních lůžek, oddělení OOP, ale i ostatních oddělení dle potřeby. Strava je upravena tak, aby se dala snadno pokousat, polknout, aby byla dobře stravitelná a nenadýmavá. Připravuje se ve třech verzích, a to pro pacienty s racionální dietou č. 3, šetřící č. 4 a diabetickou č. 9.

Pro kojící maminky na porodním a dětském oddělení nabízíme výběr ze tří druhů jídel a to šetřící, racionální a vegetariánskou stravu. Součástí stravy jsou samozřejmě i mléčné a ovocné svačinky," doplnila mluvčí nemocnice.

KRAJ PŘISPĚL DESETI MILIONY

Na přípravě stravy v Nemocnici Třinec se denně podílí dvanáct kuchařů a pomocných kuchařů, dále šest pracovnic rozvozu, které jídlo transportují na oddělení a zpět a provádějí mytí a dezinfekci veškerého nádobí. Nový mycí stroj zaručuje kvalitnější a hospodárnější provoz, je navržen s rekuperací pro ohřev teplé vody, recyklací mycí vody pro první oplachování, co snižuje spotřebu elektřiny a vody. Myčka taktéž plně nádobí dosuší.

„Obnova systému rozdělování a expedice stravy zvýší komfort i hygienickou úroveň stravování pacientů i zdravotnického personálu. Celkové náklady na obnovu činily necelých 12 milionů korun, z toho 10,2 milionu korun přispěl Moravskoslezský kraj a zbývající část pokryla nemocnice z vlastních zdrojů,“ doplnil ředitel Nemocnice Třinec Zdeněk Matušek.