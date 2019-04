Studují na středních školách v regionu a znají se z kroužku, kde závodí s RC modely, nyní však pod záštitou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vyrazili na trať v Ostravském Trojhalí k závodům autíček poháněných vodíkem.

„Díky závodům jsme pochopili, jak vodík pracuje a funguje v autech. Je to dobré palivo. Myslím, že do deseti let auta na vodík nebudou na silnicích nic neobvyklého,“ soudí Jan Koziel z Ostravy, který se tomuto koníčku věnuje asi rok.

Mnohem zkušenější je z jejich šestičlenného týmu Havířovan Filip Rajdus, který jezdí s RC modely od svých šesti let. „Jsou i profesionální řidiči, kteří se tím živí. Zatím to beru jako koníček, ale kdo ví,“ přemýšlí nad svou budoucností student.

V Trojhalí se chlapci vžili do rolí opravdových řidičů a mechaniků. „Jsme druzí a jsme rychlí, ale máme trochu problémy právě s vodíkem, zřejmě kvůli teplotě. Je zde poměrně chladno, proto máme obavy, že vodík nedokáže vyvíjet tolik energie. Možná bude chyba v palivovém článku. Uvidíme, jak dlouho se udržíme na trati,“ analyzovali chlapci zkušeně šestihodinový závod a svůj závodní stroj.

Nakonec chlapci z týmu Voltage dojeli ve svém závodním dni třetí a na celosvětové finále do Prahy nepostoupili. Přesto je závod autíček s vodíkovým pohonem nadchnul a ve vodíku vidí možnou budoucnost. „Elektřina mi přijde jednodušší, ale technologie jde kupředu a třeba jednou vodík převálcuje všechno. V malém světě, v malém autě řešíme věci, které Tesla, Nissan a další tovární automobilky, které na vodík cílí, používají v reálném světě,“ vysvětlil hlavní podstatu akce.