Při dnešní události kromě útočníka, kterého postřelila do nohy přivolaná ochranka, nebyl naštěstí nikdo zraněn. "Pacient se až do útoku projevoval klidně, příčinu rozvoje agresivity a stavu snížené příčetnosti objasní psychiatrické vyšetření," řekl Deníku ředitel Nemocnice Slaný Štepán Votoček.

Dvaasedmdesátiletý muž je podezřelý z trestného činu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Kladenští kriminalisté nyní tento případ prošetřují.

Také vyšetřování masakru ve Fakultní nemocnici Ostrava, při kterém šílený střelec Ctirad Vitásek (42 let) vloni v prosinci zabil sedm lidí, dosud není u konce. Zřejmě potrvá až do léta. Vyplývá to z informací, které má Deník k dispozici.

Vše zatím nasvědčuje tomu, že Vitásek (na snímku níže) opravdu trpěl utkvělou představou, že má rakovinu. Nabyl dojmu, že mu lékaři nevěnují patřičnou péči a jeho problémy neberou vážně.

Střelba do nevinných lidí, kteří se osudného rána nacházeli v čekárně traumatologické ambulance, měla být zřejmě odplatou. Je pravděpodobné, že si Vitásek čin předem připravoval. Prošel kolem několika oddělení, spoušť zmáčkl až tam, kde bylo nejvíce lidí.

„Z kamerových záznamů vyplývá, že opravdu procházel budovou nemocnice a polikliniky. Procházel kolem různých oddělení a teprve u oddělení, kde bylo více lidí, se to stalo,“ řekl Deníku dozorující státní zástupce David Bartoš.

Policie nadále zjišťuje, jak Vitásek získal nelegálně drženou pistoli CZ 75 ráže 9 mm. „Odkud zbraň pocházela, zatím nevíme, to je předmětem šetření,“ dodal Bartoš s tím, že k motivu činu se v této chvíli nelze jednoznačně vyjádřit. Mimo jiné se čeká na závěry některých znaleckých posudků.

„Další znalecká zkoumání jsou v běhu. Stále se ještě vyslýchají lidé z jeho okolí, opatřují se zprávy zaměstnavatele, samozřejmě také lékařské zprávy a podobně. Až to bude všechno shromážděné, pak se můžeme vyjádřit k motivu,“ sdělil Bartoš.

K tragédii došlo v úterý 10. prosince po sedmé hodině ranní. Vitásek začal střílet v čekárně traumatologické ambulance. Na místě zemřeli čtyři lidé, další dva o chvíli později. Po dvou dnech se počet obětí zvýšil na sedm – vážným zraněním podlehla žena, která byla v kritickém stavu.

Vitásek po činu nasedl do auta a odjel do domu svých rodičů v Jilešovicích na Opavsku. O tom, co udělal, řekl matce. Sdělil jí také, že se zabije. Žena kontaktovala policii. Ta Vitáska ve voze dostihla v nedalekém Děhylově. Když nad sebou spatřil vrtulník, střelil se do hlavy. Po několika minutách zemřel.