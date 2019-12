„Jen jsme se šly podívat,“ poznamenaly sestry, dámy v důchodovém věku. Když tedy jsou na už poliklinice… kvůli úplně jiným vyšetřením. Jejich přítomnost potvrdila mínění ochranky, že místo šestinásobné vraždy přitahuje také zvědavce.

Fotografovat se uvnitř nesmí, jak upozornili chlapi z bezpečnostní služby vybavení (viditelně) teleskopickými obušky i želízky. Provoz ambulance je běžný, snad s tou výjimkou, že personál je z lůžkové části. Lékaři a sestry přítomni v úterý zůstávají doma. Dezinfekční prostředky byly cítit stále, stejně jako byly na podlaze zjevné a vyšetřovateli vyznačené stopy po kulkách z nelegálně držené pistole vraha Ctirada Vitáska.

„Pokouším se na to nedívat!“ uvedl školák Honzík doprovázený mámou Zuzanou. Petra o berlích byla viditelně nervózní a ani si nesedla, pendlovala mezi vestibulem u čekárny a toaletou. „Kontrolu jsem měla objednanou právě na to úterý, kdy se to stalo. Ale až na deset hodin,“ popsala mladá žena s tím, že se zde rozhodně necítí nejlépe.

„Divný pocit, neuróza, smutek… A každopádně taky lítost,“ shodli se Luboš s Romanou. Muž z Jesenicka tady mířil na kontrolu hojící se ruky, dostal pořadové číslo 43, po sundání dlahy pokračoval na rentgen a zpět za prosklené dveře obestřené hrůzou.

„Patrik o ničem neví. Tedy, doufám!“ odtušila Martina z Mariánských Hor sedící v čekárně s nohou v ortéze směrem k tříletému vnukovi dělajícímu opičky. Na traumatologii ho vzala proto, že klučinu neměl prostě kdo hlídat. V tuto chvíli nějaké místo činu neřešil.

Mirek se přiznal, že na kontrolu nohy po úraze jaksi zapomněl a řešil ji až dodatečně. „Štěstí měli i dva kámoši objednaní právě na úterý. Jeden byl po noční, hodil dceru do školky, byl unavený a už se mu tu nechtělo. Druhý si vše vyřídil v pátek,“ uvedl.

K TÉMATU

LIDÉ OPLAKÁVAJÍ OSKARA Z PORUBY

Oskar se stal jednou z obětí masového vraha Ctirada Vitáska. Dva lidé v čekárně kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava, která byla včera po tragédii otevřena, redaktorovi Deníku identifikovali nezávisle na sobě jednu z obětí Ctirada Vitáska. Tou je Oskar z pátého obvodu v Ostravě-Porubě (na fotografii z pietního místa před fakultní nemocnicí). Prý navíc toho, jehož posmrtný snímek z čekárny někdo zveřejnil na sociálních sítích.

„Byl to o dva roky starší spolužák ze základky,“ vysvětloval včera v čekárně Mirek s tím, že s Oskarem bojujícím svého času s postižením nohy, se pravidelně nestýkal. Podotkl, že vrah skolil nikoliv handicapovaného pacienta s berličkou, nýbrž svalnatého mladého muže.

„Chodíval na pivo do Marice, Kompasu, Kaskády,“ přidala se Martina a ukázala profil Oskara ze sociální sítě na svém telefonu. Znala ho také, protože v minulosti žila na porubském „páťáku“. Zavražděnému věnovala včera vzpomínku, tak jako řada jeho jistě nejen facebookových přátel.