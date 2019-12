Zatímco jeden z pacientů, který utrpěl zranění při úterní střelbě, byl dnes propuštěn do domácí péče, další zraněná (žena, jejíž stav lékaři od začátku považovali za kritický a v průběhu včerejška se ještě zhoršil) ve čtvrtek zemřela.

Informaci České televize potvrdila mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

„Kriminalisté na případu nepřetržitě pracují, vyhodnocují informace a spolupracují s dalšími složkami. Analyzují se zjištěné informace a výpovědi. Probíhá součinnost s Krajským státním zastupitelstvím Ostrava,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Byly nařízeny pitvy obětí i střelce, který spáchal sebevraždu. Jejich výsledky budou mít kriminalisté k dispozici v řádech týdnů. Vyšetřování zřejmě potrvá několik měsíců.

MATKA?

Na stopu vraha měla policii přivést jeho matka. Dvaačtyřicetiletý střelec po činu nasedl do auta a odjel do rodného domu v Jilešovicích na Opavsku. Matce řekl, co udělal, oznámil jí také, že spáchá sebevraždu. Poté odjel směrem na Děhylov. Žena vzápětí kontaktovala policii. S touto informací s odkazem na dva na sobě nezávislé zdroje přišel server idnes.cz. Zda tomu tak skutečně bylo, policie nepotvrdila.

„Od začátku útoku jsme pracovali se spoustou informací, které byly zjištěny policisty, ale také s informacemi od veřejnosti, která reagovala na naše výzvy. Tyto informace byly vyhodnocovány a následně byl pachatel ustanoven,“ reagovala Jiroušková.

Muže v autě policisté vypátrali v Děhylově. Když zjistil, že má nad sebou vrtulník, obrátil zbraň proti sobě. Po příjezdu policistů a zdravotníků žil ještě půl hodiny. Zachránit se jej nepodařilo.

MOTIV

Policisté zároveň zjišťují, proč útočník vraždil. Vyslýchají jeho příbuzné a známé. Muž si údajně myslel, že má rakovinu a lékařskou péči považoval za nedostatečnou. Zda tohle bylo motivem činu, však stále není jasné.

Osudného dne prošel několika čekárnami, zastavil se až u traumatologické ambulance, kde bylo nejvíce lidí. Běsnění trvalo několik málo sekund. Mezi šesti mrtvými jsou i dva příslušníci vězeňské služby, kteří se zde shodou okolností nacházeli. Oba byli mimo službu, a tudíž neozbrojeni.

Jeden z nich doprovázel svou dceru, kterou bránil svým tělem a zachránil jí tak život. Střelcovo počínání mnozí označili za popravu.

Čekárna traumatologické ambulance již funguje, z nemocnice byl do domácího ošetření propuštěn jeden z postřelených, který utrpěl lehčí zranění. V současné době probíhá sbírka na pomoc rodinám obětí a lidem zraněným při útoku.

OCENĚNÍ

Zasahujícím policistům při čtvrteční tiskové besedě poděkoval policejní prezident Jan Švejdar, který zákrok označil za bravurní. „Reakce byla velmi rychlá a naprosto profesionální,“ řekl Švejdar, jenž ocenil práci celého Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje.

Ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel při čtvrtečním jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje převzal medaili hejtmana a čestné uznání za vysoce profesionální koordinaci bezpečnostního zásahu během incidentu ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Jak Kužel zdůraznil, ocenění patří všem policistům, kteří se na zásahu podíleli. Zároveň vyzdvihl práci lékařů. Ti ošetřovali zraněné v době, kdy ještě nevěděli, zda se pachatel někde neobjeví.