Dagmar Remešová bydlí přímo naproti Střeleckému domu, kde sídlí středisko volného času (SVČ). Obvykle chodívá spát už kolem desáté, ale 14. května od někoho dostala tak zajímavé sudoku, že se od luštění nemohla odtrhnout. Když konečně zvedla ospalé oči od sudoku, byla téměř půlnoc.

„Byla to souhra náhod, že jsem ještě nespala, a že jsem byla zrovna v té místnosti, odkud je z okna vidět na Střelecký dům. Zahlédla jsem tam v přízemí přes sklo nějaká blikající světýlka. První mě napadlo, že tam hraje televize. Jenže kdo by tam před půlnocí koukal na televizi? Pak přišla myšlenka, že mi to mihotání připomíná takové ty odlesky z krbu. Vtom jsem si uvědomila, že vlastně vidím skutečný oheň. Tak jsem hned běžela k telefonu,“ popsala Dagmar Remešová osudový okamžik, kdy se možná rozhodovalo o další existenci Střeleckého domu.

Policisté přijali její volání na lince 158 krátce před půlnocí.

„Přijali jsme oznámení o požáru v budově Střediska volného času Střeleckého domu v Krnově. Policisté ve spolupráci s hasiči na místě zjistili, že došlo k požáru recepce v budově SVČ. V budově se v době požáru nenacházela žádná osoba. Policisté také provedli kontrolu, zda do objektu nebylo vniknuto násilím. Po uhašení policisté objekt střežili, aby v ranních hodinách mohlo pokračovat ohledání místa požáru. Ohledání se účastnili policisté ve spolupráci s vyšetřovatelem hasičů. Nebylo zjištěno úmyslné jednání,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Určit příčinu požárů je nyní v kompetenci hasičů. Ukázalo se, že požár nejvíc zničil recepci. Při hašení byly vodou poškozeny chodby v přízemí. Zplodiny hoření se rozšířily do celé budovy,takže nepřichází v úvahu, aby zde SVČ pokračovalo v práci s dětmi.

„Minimálně do konce týdne jsou zrušené všechny zájmové kroužky a akce, které se měly v SVČ konat,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová s tím, že nebýt pohotovosti paní Remešové, oheň by se nejspíš rozšířil do dalších částí budovy a způsobil nevyčíslitelné škody. „Velmi jí tímto děkujeme,“ doplnila Círová s tím, že škody ještě nejsou přesně vyčíslené.

Noční požár zničil recepci v přízemí Střeleckého domu, který patří k nejvýznamnějším stavbám Krnova.Autor: Deník / František Kuba

„Už jsem zkoušela nakouknout oknem na recepci, jak to tam teď po požáru vypadá. Mrazilo mě v zádech při pomyšlení, jak by asi vypadal Střelecký dům, kdybych šla brzy spát. Shodou okolností jsem byla velmi blízko, když začala hořet Karnola. Byla jsem hned naproti Pod věží. Teď se mi ty prožitky s Karnolou vrací. Snažím se dělat legraci, že nám Střelecký dům zachránilo kvalitní sudoku, ale včera před půlnocí mi do smíchu nebylo,“ uzavřela Dagmar Remešová.