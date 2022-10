"Na sumce se specializuji už pět let a moc mě to baví. Ale je mi jasné, že toto byla moje životní ryba a už se to asi nebude opakovat," říká ke svému úspěchu Martin Fryč.

Sumec velký, kterého spolu s kolegou vytáhli na břeh Olešné, měl míry dva metry třicet jedna, váhu 81 kilogramů. "Když se ryba blížila ke břehu, věděl, že to bude obrovský kus, takové míry jsem ale nepředpokládal a bylo to opravdu překvapení a adrenalin, když se poprvé sumec vynořil z vody," popisuje dramatické chvíle kolega Vítězslav Duda.

Byl to právě on, kdo šel pro rybu do vody. "U tak velké ryby nic jiného nezbývá, prostě jsem se svlékl do půl pasu a šel. Ano, měl jsem i trochu obavy a respekt, podle některých zpráv vás tak velký sumec může třeba i poranit, naštěstí vše dopadlo dobře," líčí dále rybář.

Celková doba zdolávání sumce byla okolo půl hodiny. Kapitální sumec byl uloven v pátek 16. září, záběr přišel okolo 19.15 hodin, samotnou rybu tak muži tahali z vody už za tmy. Jak již bylo řečeno, rybář Martin Fryč se na sumce specializuje už pět let. A není to jednoduchá disciplína. Vyžaduje opravdu dobrou technickou přípravu, znalosti, zkušenosti a spousty práce.

"Než nahodím, trvá mi to třeba někdy i dvě hodiny. Někteří kolegové se tomu smějí, ale já vždy říkám, i toto k tomu patří a bez důkladné přípravy a poctivosti by tato disciplína dělat nešla," dodává Martin Fryč.