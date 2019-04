Se čtyřiadvaceti diagnózami, včetně slepoty, těžké mentální retardace, částečné hluchoty, epilepsie či autismu, žije nyní šestiletý Alexandr Fojcik ze Stříteže na Třinecku. A dva dobrodruzi jeho rodině hodlají pomoci.

Rodina Fojcikových ze Stříteže na Třinecku. | Foto: Archiv Fojcikových

„V dubnu má Alex narozeniny. Nevím, jak to jako rodiče zvládáme, ale jsme moc šťastní, že ho máme, že se směje a hraje si…“ líčí táta Petr Fojcik s tím, že problémy nastaly po předčasném narození syna. Z třinecké nemocnice hned do ostravské fakultní a poté do pražského IKEM operace srdce, plicní ventilace, sepse a pětiprocentní šance na přežití!