Důvod, proč dříve jedna z nejslavnějších českých ulic Stodolní v Ostravě už k pitkám a zábavě láká místo místních jen Poláky, je každému zasvěcenému známý. A bojují s ním i jiná česká města.

Noční život v této části centra Ostravy negativně poznamenala alkoholová turistika. Také zde jsou o víkendech časté pouliční rvačky, drogové delikty a krádeže. Z rozjetých polských hostů jde strach a řada podniků s nimi vzdává boj i na úkor tržeb.

Situace došla už tak daleko, že z obav z výtržnictví měly některé podniky na Silvestra dokonce zavřeno.

„Dvě třetiny návštěvníků tvoří turisté z Polska. Hodně z nich tu jezdí třeba na konci roku na dva nebo tři dny. Tou další skupinou pak jsou mladí lidé z Ostravy a okolí,“ popisuje současnou situaci Marek Kubečka, majitel podniku Zadní vrátka. Ve Stodolní ulici pracuje prakticky od jejího „vzniku“ před dvaceti lety. A věří, že se vše zase otočí k lepšímu. „Stodolní nikdy nespí a je věčná,“ opakuje.

JSOU TO PRÝ JEN ZVĚSTI

Stejně pozitivně mluví i Petr Průša, provozovatel klubu E99, který sídlí poblíž vlakové zastávky postavené v roce 2007. „O konci jdou zvěsti více než deset, ale přesto tady hlavně o víkendech míváme pořád mraky lidí. I přesto je spousta podniků zavřená, u dalších se často mění majitelé. Každý si myslí, že tady rychle zbohatne,“ říká Petr Průša.

Potvrzuje, že Stodolní ulici nejvíce ubližují obavy hostů o vlastní bezpečnost.

„Že se tu návštěvníci opíjejí, mlátí se, okrádají, někteří fetují, je však jen odrazem dnešní společnosti. Město Ostrava bohužel Stodolní ulici moc nepomáhá. Strážníci tady o víkendech nebývají příliš vidět, neexistuje ani žádná jiná podpora,“ lituje.

Kritické a negativní zprávy o bezpečnosti provázejí život ve Stodolní ulici prakticky od samého počátku. Zlom ve vnímání běžných obyvatel Ostravska nastal po brutálním napadení známého zpěváka Michala Hrůzy z léta 2014, kdy všem definitivně došlo, že situace je neúnosná a na Stodolní jde o život.

Trpělivost došla i řadě majitelů, kteří své podniky raději přestěhovali o pár set metrů dále do samotného centra Ostravy na největší Masarykovo náměstí nebo k řece Ostravici. Právě tam vznikla a stále se rozvíjí největší konkurence nová zábavní čtvrť takzvaná Malá Kodaň.

Pro Stodolní to byla a je rána, protože šlo o oblíbené podniky GóKaNá nebo Potrefená husa.

„Stodolní byla ve své době obrovský fenomén, každý tam chtěl mít podnik. Doba i poměry se ale změnily. Nám stěhování výrazně pomohlo, je to vidět na tržbách i klientele,“ řekl majitel japonské restaurace GóKaNá Tomáš Polák.

Město Ostrava v současnosti řeší jiné priority a budoucnost ulice nechává napospas trhu. Před devíti lety sice ještě prezentovalo Stodolní jako turistické lákadlo Ostravy, dneska o ní nikdo nemluví. Doba největší slávy je nenávratně pryč, což vidí i politici.

Jedna generace Ostraváků odrostla a za zábavou míří jinam, ta mladší objektivně nemá důvod, proč na ni pravidelně chodit. Stodolní je prostě už jiná než před dvaceti lety, kdy tady fungovaly alternativní hudební kluby a konaly se zde první ročníky festivalu Colours of Ostrava.

CHTĚJÍ HLÍDKY Z POLSKA

Změna by mohla nastat po rekonstrukci budovy Městských jatek, kde má vyrůst mezinárodní kreativní kulturní centrum. „Je to jedna z věcí, které můžou na Stodolní zase přilákat mládež z Ostravska a oprášit smysl, proč se lidé na přelomu tisíciletí začali chodit bavit právě do této lokality,“ uvádí ostravský politik Lukáš Semerák.

A má i recept na zlepšení bezpečnosti. „V Mladé Boleslavi se místní radnici osvědčily česko-polské policejní hlídky, které tam dbají na bezpečnost při zvýšeném pohybu cizinců,“ doplňuje Semerák. Znalci poměrů tvrdí, že Ostrava o Stodolní ulici už nikdy nepřijde, jen se počet barů a podniků ještě sníží.

„Tvrdé jádro majitelů tady vždycky zůstane! Ti, co se o podniky opravdu starají, nemají důvod někam odcházet. Žít to tady bude pořád,“ míní Průša z klubu E99.

Perličky ze Stodolní ulice • Karel Gott - stálici české pop music si rádi pouštějí z jukeboxu v podniku Barbar

• Oldies - pravidelné party zaměřené na hudbu 60. až 90. let jsou v Majáku (Lighthouse)

• Bernie's Irish Pub, Dublin Pub, Bastila Pub - jedničky ve Stodolní jak podle hostů, tak konkurence

• Hell, Roxana - tanec o tyči, striptýz, i erotická zábava se nabízí, platí se ale vstupné

Z HISTORIE STODOLNÍ

Divoké rvačky, ale také nezapomenutelné oslavy

ČERVENEC 2014: NAPADENÍ ZPĚVÁKA MICHALA HRŮZY

Asi mediálně nejznámější případ se ve Stodolní ulici odehrál v červenci 2014. Nad ránem došlo k napadení zpěváka Michala Hrůzy. Stal se svědkem rodinného konfliktu. Hlavními aktéry byli dva mladíci bratranci. Hudebník se snažil situaci uklidnit. Když pohrozil, že zavolá policii, stal se sám terčem útoku. Jeden ze rváčů ho srazil k zemi tak nešťastně, že Hrůza utrpěl závažné poranění hlavy. S krvácením do mozku skončil v nemocnici, kde se podrobil náročné operaci. Rekonvalescence trvala měsíce. Mladík, jenž hudebníka udeřil, dostal dva a půl roku vězení, jeho bratranec odešel od soudu s roční podmínkou - více zde



Rok 2014: AMBICIÓZNÍ MODELKA

Ve Stodolní ulici se v roce 2014 začal psát konec kariéry ambiciózní modelky Sarah Ch. z Karvinska, která chtěla dobýt světová mola. Svého času slavila úspěchy v zahraničí. Temperamentní dívka však měla problémy s udržením nervů na uzdě. Na parketu baru ve Stodolní ulici v roce 2014 pořezala sklenicí ženu. Za to byla odsouzena ke třem rokům vězení s podmíněným odkladem. Ve zkušební době však naprosto shodným způsobem po malicherné hádce v baru v Orlové-Lutyni zranila dívku. Soud jí vzhledem k předchozímu odsouzení vyměřil pět a půl roku žaláře. A podmíněný trest za incident z roku 2014 změnil na tři roky žaláře. Modelka tak stráví ve vězení osm a půl roku - více zde



ČERVENEC 2008: STŘELBA PŘED BAREM

Na Stodolní ulici se také střílelo, a to v červenci 2008. Známý pravicový aktivista David Dembinský po krátké hádce a drobné potyčce vystřelil na čtyřiadvacetiletého návštěvníka z Olomoucka. Naštěstí mu způsobil „jen“ středně těžká zranění.

Kulka prošla ramenem a letěla ještě padesát metrů mezi davem návštěvníků procházejících Stodolní ulicí. Jako zázrakem nikoho dalšího nezasáhla. Dembinski byl nejprve odsouzen k pěti rokům žaláře, později ho však soud osvobodil. Po celou dobu tvrdil, že je nevinný a v době střelby se nacházel v zahraničí - více zde



ROK 2004: TITUL BANÍKU A STANLEY CUP Stodolní ulice zažila i velkolepé sportovní oslavy. Nezapomenutelný byl především rok 2004, kdy české fotbalové lize vládl Baník Ostrava. Právě na Stodolní ulici taky fanoušci i samotní hráči zapíjeli ligové výhry a nakonec i zisk titulu. V létě 2004 pak hokejista Pavel Kubina přivezl na Stodolní ulici ukázat i Stanley Cup, který vyhrál v zámořské NHL s týmem Tampa Bay Lightning. „Byla to spontánní akce, kdy jsme s pohárem přišli do oblíbeného baru a prostě do něj do rána nalévali šampaňské,“ zavzpomínal Kubina.

Tvrdé jádro ve Stodolní ulici zůstává

Na samém západním konci Stodolní ulice už dvacet let funguje podnik E99, považovaný za zdejší stálici.

Stejnou dobu se na „scéně“ pohybuje také jeho provozovatel Petr Průša, alias Pete, který patří k největším znalcům této lokality.

Co pro vás je Stodolní?

Místo, kam se chodívají lidé odreagovat! Lokalita žijící si stále svým životem, i když se o ní mluví a píše mnohdy hlavně v záporech. O jejím konci jdou zvěsti více než deset let… Ale přesto tady hlavně o víkendech míváme mraky lidí. Spousta podniků dnes nicméně zůstává zavřená a u dalších se často mění majitelé. Stodolní však žije a stále žít bude!



Ty záporné pohledy – co bývá jejich příčinou?

Samozřejmě v prvé řadě krimizprávy. Že se tu návštěvníci opíjejí, mlátí se, okrádají, někteří fetují… Toto je však jen odrazem společnosti. Město Ostrava bohužel Stodolní – fenoménu, který našemu městu zajistil a vlastně i stále zajišťuje svým způsobem popularitu – moc nepomáhá. Strážníci tady nebývají příliš vidět, neexistuje ani žádná jiná podpora.



Jaká je tedy na Stodolní a v okolí dnes situace?