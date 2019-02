V Moravskoslezském kraji dnes nejen silně foukalo, ale lidé si mohli užívat i na počátek února nezvykle vysokých teplot. V Karviné meteorologové naměřili 14,9 °Celsia, v Ostravě-Porubě 14,5 °Celsia a v Mošnově 14,4 ° Celsia. V Ostravě i Mošnově to byly tak naměřeny nejvyšší teploty pro 2. únor.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Karel Pech

Vítr vál silně v celém kraji. Jeho rychlost se pohybovala na úrovni 8 až 10 metrů za sekundu. Nejsilnější nárazy větru (až 35,7 metru za sekundu) naměřili dnes meteorologové na Lysé hoře.

Dnes večer se obloha postupně zatáhne a místy se může vyskytnout i déšť.

„V noci na neděli pak bude zataženo, na většině území bude pršet. V Jeseníkách pak budou k ránu srážky smíšené. Nejnižší teploty se budou pohybovat od 6 do 3 °Celsia. V neděli pak bude v našem kraji zataženo, místy s deštěm. V neděli večer budou od severozápadu srážky postupně smíšené a sněhové. „Nejvyšší teploty se v neděli budou pohybovat od 4 do 7 °Celsia, v Beskydech od 1 do 5 °Celsia, v Jeseníkách od minus 1 do plus 3 °Celsia,“ uvedl Zbyněk Návrat z porubské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

V noci na pondělí už se ochladí, nejnižší teploty klesnou k minus 1 až minus 5 stupňům Celsia.

Silný vítr dnes zaměstnával i hasiče v kraji. Ti měli do 13. hodiny celkem 50 výjezdů souvisejících s větrem. „Nejvíce jsme zasahovali na Frýdecko-Místecku a Novojičínsku. Škody ale nejsou velké a při zmíněných událostech nedošlo an i ke zranění lidí,“ informoval Jakub Kozák z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.