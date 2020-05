Prvním příchozím je chvíli před zahájením testů mladý muž z moravskoslezské metropole. Nejdříve na slovo skoupý, při opouštění odběrného místa řečnější a prozrazující, že „to dopadlo dobře“. Domů se odsud ostatně vracejí coby negativní všichni lidé objednaní mezi osmou a dvanáctou hodinou.

„Po ránu měli studené, odkrvené ruce,“ poznamenává sestřička s tím, že některé z dobrovolníků musí píchnout dvakrát. Podle jejich tvrzení odběr v zásadě moc nebolí… a do pár minut mají výsledek. Objednaní na plošné testování jsou „odbavování“ na židličce; jezdí tu ale i samoplátci a u odběrů sedí v autech.

Ostravští (a podle pozdějších poznatků rovněž opavští či krnovští) dobrovolníci se rekrutují především ze dvou skupin obyvatelstva – cestovatelů navrátivších se před vypuknutím pandemie odněkud z ciziny a pak těch, kteří už mají za sebou respirační onemocnění s podivným průběhem a neobvyklými příznaky.

„V lednu mi bylo blbě, myslel jsem, že to mám,“ nechává se slyšet jeden z nich. Protilátky na COVID-19 se však v jeho krvi neukazují. „Vrátili jsme se do republiky doslova za pět minut dvanáct,“ uvádějí další. I oni jsou v pořádku. Jestliže by nebyli, následoval by výtěr z nosohltanu a den čekání na výsledky z laboratoře.

Zdravotníci ve Vítkovicích konstatují, že rychlotesty běží rychleji, než předpokládali. „Zájemci už měli předem vyplněné dotazníky, tím se urychlila ta administrativní část,“ zdůrazňují. Podle zpráv z krajského úřadu nejen v Ostravě, ale i ve Frýdku-Místku, Karviné, Havířově, Třinci, Opavě a Krnově nemají skluzy.

První vlna moravskoslezského plošného testování na koronavirus má na sobotu 2. v neděli 3. června kapacitu téměř tisíce míst. „Za tři minuty a jednapadesát sekund byly registrace rozebrány,“ uvádí mluvčí kraje Nikola Birklenová. I tak na odběrových místech občas musí vysvětlovat, že bez registrace to prostě nejde.

Dnes v poledne se rozebíhá další kolo přihlášek, a to elektronicky (https://testovani-protilatek.msk.cz/). „Oproti plánu spouštíme další kolo registrací dříve a v systému přibudou i mobilní odběrná místa ve Frenštátě pod Radhoštěm, Frýdlantě nad Ostravicí, Rýmařově Hlučíně a rovněž Ostravě,“ vzkazuje krajská mluvčí.

