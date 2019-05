V sobotu 4. května zde proběhne jedenáctý ročník akce Vítání jara. Jak tvrdí pořadatelé z klubu Motorafani Bruntál, jde o setkání všech s duší motorkáře se strojem i bez, bez rozdílu stáří, kubatury vyznání či stylu se zajímavým doprovodným programem. Ten je na náměstí plánován od 9.30 do 22 hodin.

Dopoledne se sjedou účastníci srazu, diváci si přijdou na své při prohlídce jejich nablýskaných strojů. V 11.45 hodin dojde na požehnání nové sezony, pak následuje spanilá jízda okolím Bruntálu, motorkáři zamíří na trasu přes Světlou a Andělskou Horu do Karlovic, Nových Heřminov a zpět do Bruntálu. Na bruntálském náměstí vystoupí v 10 hodin kapela Rotor, 12.45 až 14.45 Key Features, 15 až 16.30 Penzistor, 17.15 až 18.45 Dorlen a od 19.30 do 21 hodin hraje Contract.