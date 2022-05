Zbourat byty, které lze opravit? Krnované demolice v Bronxu přehodnotili

Zdánlivě neslučitelné světy motorkářů a křesťanů se v regionu začaly sbližovat asi před deseti lety, když do Opavy přišel mladý kněz z Polska. V Polsku existuje přirozené propojení církve a občanské společnosti, takže zde jsou běžné skupinky zbožných motorkářů, kteří si každoročně nechávají své stroje požehnat knězem a pak na nich vyráží na poutní místa. Tak se stalo, že do Opavy se začali sjíždět také motorkáři z Krnovska a tradice jarního žehnání motorek se začala šířit také mimo Opavsko. Je to výzva pro motorkáře, kteří se o věci víry příliš nezajímali a kostely většinou znali jen zvenčí, aby zkusili začít sezonu modlitbou. Je to také vhodná příležitost zavzpomínat na kamarády, kteří už shlížejí z motorkářského nebe.

Opravená rozhledna láká

Čerstvě opravená rozhledna na Cvilíně je jednou z nejnavštěvovanějších krnovských atrakcí. Aby čekání na prohlídku návštěvníkům rychleji utíkalo, rozhodli se pracovníci Městského informačního a kulturního střediska MIKS Krnov připravit malé překvapení v podobě mobilního lanového centra v blízkosti rozhledny.

Zázrak skrytý kousek za hranicemi! "Polské Maledivy" vyrazí dech, podívejte se

„Lanové centrum je tvořené pevnými konstrukcemi plnými překážek. Lezení je naprosto bezpečné, překážky jsou umístěny nízko nad zemí a u vstupu na překážky bude k dispozici proškolený instruktor, který dětem a rodičům vše vysvětlí. K návštěvě lanového světa není třeba extra zvláštní fyzické síly. Děti si užijí adrenalin a zábavu a rodiče mohou relaxovat na jednom z nejkrásnějších míst našeho města,“ popsala plánovanou atrakci Jana Mojžíšová, koordinátorka projektu Na křídlech kultury.

Takto atrakce, stejně jako vstupy na veškeré památky, je 14. května zdarma. Kapacita lanového centra je omezena a u dětí je nutná přítomnost dospělé osoby. Na lanové centrum tedy nebudou vpuštěny děti bez doprovodu. S ohledem na bezpečnost provozu nebude centrum otevřené v případě dešťových přeháněk. Provoz lanového centra je realizován v rámci česko-polského projektu Na křídlech kultury.

K TÉMATU

Modlitba pro motorkáře

Pane, svěřil jsi mi sílu, která může sloužit, ale je schopná též ublížit nebo zabít.

Prosím, pomoz mi, aby tato jízda nebyla pro mne nebo jiné jízdou zraňující, nebo setkáním se smrtí.

Pane, slyš moji prosbu, daruj mi klid a rozvahu, abych schopnost řídit doplnil i ohleduplností,

a tak plnil Tvé přikázání

NEZABIJEŠ…

Matko milostná, přimlouvej se za mne a za všechny, které na této cestě budu potkávat, vždyť jsi naší matkou a tvůj syn je Ježíš Kristus, můj Bůh a Pán, který nás učil a přikázal:

„Miluj bližního svého jako sám sebe!"

Volám o Tvojí pomoc, neboť vím, že Ty nás, svoje děti, miluješ Ježíši.

Vypros nám Boží ochranu a šťastný návrat do naších domovů.

Amen.