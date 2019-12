Zažijte advent v ZOO!

Kdy: sobota 14. prosince

Kde: Zoo Ostrava

Za kolik: běžné vstupné do zoo

Chcete svým dětem připravit netradiční advent? Pak se vydejte v sobotu 14. prosince do ostravské zoo. Od 10 hodin se budou u expozice u statku zpívat koledy u živého betlému, dětem připraví nadílku Hitrádio Orion a ochutnat budete moci i nealkoholický punč. Od 11 do 11.30 hodin pak můžete u výukového centra vyzkoušet zdobení perníčků, výrobu svíček ze včelího vosku i další aktivity. Stejně tak si budete moci vyzkoušet lití olova, výrobu ozdob a také dobrůtek pro ptáky.

Vánoce na hradě



Kdy: sobota 14. prosince od 10 hodin

Kde: Slezskoostravský hrad

Za kolik: vstupné je 120 korun pro dospělé, děti od 6 do 15 let, studenti s platným studentským průkazem, senioři nad 63 let včetně, držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů zaplatí 60 korun, rodinné vstupné pro dva dospělé a maximálně tři děti stojí 280 korun, zdarma mají vstup děti do 5 let včetně a doprovod ZTP/P



Na Slezskoostravském hradě se už tradičně uskuteční oblíbené Vánoce na hradě, jejichž součástí bude vánoční jarmark s doprovodným programem neseným v duchu vánočních tradic a zvyků. Ukázky řemesel, umění, ale také lidových zvyklostí jako lití olova, krájení jablíček, pouštění lodiček ze skořápek ořechů, možnost nakoupit si krásné vánoční dárky anebo se zahřát punčem či svařeným vínem a nasát tak tu pravou vánoční atmosféru. Hrad provoní pečené kaštany, živá zvířátka ze salaše či všudypřítomné ohně k zahřátí. Své výrobky a umění předvedou umělečtí řezbáři, košikáři, včelaři nebo floristi.

Fauna trhy

Kdy: neděle 15. prosince od 8 do 12 hodin

Kde: výstaviště Černá louka

Za kolik: dospělí 40 korun, děti od 3 let, studenti, senioři, držitelé ZP a ZTP platí 20 korun, zdarma mají vstup děti do 3 let

Ostravské Fauna trhy jsou chovatelskou a pěstitelskou prodejní burzou, určenou pro širokou veřejnost. Přijďte dobře nakoupit nebo prodat na jednu z největších chovatelských a pěstitelských burz u nás. Na burze naleznete v největším zastoupení akvaristiku, teraristiku, drobné savce, exotické ptactvo, holuby, drůbež, krmiva, terária, dekorace a další potřeby pro chovatele například psů, koček, holubů a další. Chybět nebudou ani pokojové rostliny, kaktusy, orchideje. Dále pak na Fauna trzích najdete prodejce medu, občerstvení i drobné výrobce dekorací s tématikou zvířat.

Crystal Cup 2019



Kdy: sobota 14. a neděle 15. prosince

Kde: Dům kultury města Ostravy

Za kolik: 200 korun celodenní bez galavečera, 250 korun galavečer, 300 korun celodenní s galavečerem. Vstupenky budou v prodeji na místě v den akce před společenským sálem.



Super taneční liga dospělých a postupové soutěže. Sobotní soutěž nejvyšší prestiže hned po Mistrovství ČR se uskuteční za účasti těch nejlepších párů z ČR i zahraničí. Vyvrcholením bude večerní gala program, jehož součástí bude semifinále a finále Super Taneční ligy – latinskoamerické tance. V rámci galaprogramu vystoupení jeden z nejlepších párů světa Massimo Arcolin a Laura Zmajkovicova. Přiletí až z Honkongu, aby zatancovali nejlepší show, kterou můžete v ČR vidět. Super Taneční ligu budou doprovázet postupové soutěže dětí, juniorů, mládežníků, dospělých a seniorů konané ve dvou dnech.

Nekonvenční vánoční jarmark 2019

Kdy: sobota 14. a neděle 15. prosince

Kde: Coltour Ostrava

Za kolik: vstup je zdarma

Každý rok se Nekonvenčního vánočního jarmarku účastní desítky českých i slovenských prodejců originálních rukodělných výrobků, bižuterie, přírodní kosmetiky nebo designového oblečení a tisíce návštěvníků. Letos poprvé se můžete těšit na dvoudenní jarmark s prodejní dobou: V sobotu bude otevřeno od 10 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 16 hodin. Aktuality a podrobnosti na FB události. (lap)

Mikolas Josef − Closer To You Tour



Kdy: sobota 14. prosince od 19 hodin

Kde: BrickHouse-Staré koupelny

Za kolik: vstupenky v prodeji v infocentrech bez možnosti rezervace (650 korun plocha, 1100 korun golden zone, 2490 korun M&G + Golden Zone, 4000 korun V.I.P. zone, 650 korun ZTP/P + doprovod zdarma, více informací na info@ticketlive.cz)



Jeden z nejúspěšnějších českých zpěváků, kterému se díky účasti v Eurovizi daří i v zahraničí, poprvé vystoupí v Ostravě. Jeho první koncert byl označen dalšími medii jako “ambiciózní koncertní debut s výpravou z říše snů” a v mezičase se stal Mikolasův poslední single hitem letošního léta už v několika zemích a nasadila ho rovnou po vydání některá americká rádia. To slibuje, že se určitě můžeme těšit na show, která nemá obdoby. Co určitě zůstane nezměněno a na co se fanoušci mohou opět těšit, je doprovod afrických vokalistů a mistrná taneční show.

NOVOJIČÍNSKO

Adventní jarmark nabízí i pečení

Kdy: od pátku 13. prosince do neděle 15. prosince

Kde: Nový Jičín, Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma

Adventní jarmark v Novém Jičíně pokračuje i o tomto víkendu a opět nabízí bohatý doprovodný program. V pátek 13. prosince bude v přízemí Návštěvnického centra na náměstí od 14 do 17 hodin pekařská dílnička, kterou povede Ladislav Hezký, pekař velmi oblíbených Štramberských uší. Na pódiu na náměstí vystoupí v 15.30 České srdce, legenda keltského rocku a v 18.00 hodin se představí valašská rocková skupina Heaven - valašská rocková skupina. Sobotní program zahájí v 10.00 hodin soubor Děcka ze Skoronic s pásmem Advent a Vánoce za starých časů, odpoleden zpestří od 16.00 hodin svou muzikou dynamický a multižánrový orchestr The People. V neděli si přijdou na své děti, pokud dojdou na 10. hodinu do vestibulu radnice, kde mohou zhlédnout loutkové divadlo Zimní pohádka, V 11.00 hodin vystoupí na náměstí Cimbálová muzika Polajka z Valašska a v 16.00 hodin zapěje vokální barbershopový kvartet NoTimers.

Betlémáři se opět sejdou



Kdy: v sobotu 14. prosince

Kde: Příbor, muzeum

Za kolik: 15 Kč



Milovníci vyřezávaných figurek Ježíška, Josefa, Marie a dalších postav a zvířátek, které patří k betlému, si jistě zapíší do kalendářů datum 14. prosince. Ten den se uskuteční v Muzeu a Pamětní síni Sigmunda Freuda v Příboře již šesté Setkání betlémářů. Expozice muzea oživí tento den jedenáct řezbářů, předvádějících řezbářské techniky při výrobě betlémů. Představí se řezbáři Metoděj Beran z Příbora, Klement Brokeš z Havířova, Ivan Hejtmánek a Karel Chovanec z Rožnova pod Radhoštěm, Pavel Kahánek z Kopřivnice, Jaromír Kostelník z Příbora, Zdeněk Matyáš a Kamil Kopřiva z Valašských Klobouků, Rudolf Kowalczyk a Oldřich Unar z Opatovic a Milan Žlebčík z Příbora. Setkání řezbářů doprovodí hrou na gajdy Otmar Kantor z Jablunkova. Některé výrobky si návštěvníci dokonce budou moci zakoupit. Vstupné je symbolických 15 korun, setkání trvá od 9 do 13 hodin.

Festival Souznění zakončí písně Beatles

Kdy: v neděli 15. prosince

Kde: Frenštát pod Radhoštěm, kulturní dům

Za kolik: neuvedeno

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel s názvem Souznění píše letos svůj 21. ročník. Uskuteční se opět na více místech Moravskoslezského kraje, v neděli 15. prosince se jeho část odehraje také ve Frenštátě pod Radhoštěm. V 15 hodin začne ve foyer místního domu kultury setkání s lidovými tvůrci a uměleckými řemesly a také ochutnávka a prodej specialit domácí i zahraniční a salašnické gastronomie. Tato část potrvá do 17.30 hodin a svými vystoupeními ji zpestří Valašský soubor písní a tanců Sedmikvítek, Cimbálová muzika Ondřejníček, Houslissimo a korsický soubor Meridianu. V 18 hodin začne ve velkém sále frenštátského domu kultury Galakoncert Souznění – Kouzelná tajemná cesta Beatles. Vystoupí na něm Hana Fialová, Ondřej Ruml, Albert Černý, Lenka Szabó Hrůzová, Mario Šeparovič, Fernando Saunders, Anna Opartyová, Karolína Krajníková, doprovodná kapela Day Trippers, vokální skupina Honey Pies, komorní orchestr Camerata Janáček s dirigentem Matějem Vodou. Vstupenky je možno zakoupit v Turistickém informačním centru na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Ondrášek zazpívá v kostelech



Kdy: v sobotu 14. prosince

Kde: Studénka, Štramberk

Za kolik: Studénka - 150 Kč, Štramberk - dobrovolné



Potěšit se ze zpěvu věhlasného pěveckého sboru Ondrášek ze Základní umělecké školy v Novém Jičíně se mohou v sobotu 14. prosince návštěvníci kostela svatého Bartoloměje ve Studénce nebo kostela svatého Jana Nepomuckého ve Štramberku. Adventní koncert ve Studénce začíná v 15.30 hodin, ve Štramberku v 18 hodin.

BRUNTÁLSKO

Festival Dokud se zpívá

Kdy: v sobotu 14. prosince od 18 hodin

Kde: Bruntál

Za kolik: vstupné 100 korun

Městské divadlo v Bruntále se opět stane místem setkání písničkářů, uskuteční se zde 32. ročník festivalu nazvaného Dokud se zpívá. Letos si posluchači přijdou na své v sobotu 14. prosince od 18 hodin, čeká je více než tříhodinový hudební program, o který se postará hned několik zajímavých muzikantů a kapel.

Hlavním hostem je legendární folkrocková skupina AG Flek. Svou účast na festivalu Dokud se zpívá přislíbila i zpěvačka Marta Balážová s doprovodnou kapelou z Prahy, vystoupí domácí skupina z Bruntálu Večery v jednom, dále duo Pája Bobková a David Zátopek a další písničkáři s vlastní tvorbou. Zahrát si na pódiu mohou i další zájemci s vlastní hudební tvorbou. Stačí jen mít co zahrát a mít chuť představit se na pódiu posluchačům. Stačí se jen přihlásit na telefonním čísle 604 470 221. Vstupné na akci je 100 korun.

Vánoce na zámku



Kdy: v sobotu 14. prosince od 9 do 14 hodin

Kde: Bruntál

Za kolik: vstupné 20 korun



V sobotu 14. prosince se koná každoroční vánoční jarmark na zámku v Bruntále. Od 9 do 14 hodin je připraven kulturní program, návštěvníci si mohou nakoupit vánoční ozdoby, dekorace, drobné dárky a prohlédnout si výstavy včetně výstavy zaslaných do soutěže o nejhezčí vánoční ozdobu. V programu vystoupí například Městský dechový orchestr, děti z bruntálských škol, sbor Puellae Cantantes, skupiny Nic moc, Notička a další. Nebude chybět ani bohaté občerstvení. Vstupné je 20 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Koncert bude v rytmu Afriky

Kdy: sobota 14. prosince od 19 hodin

Kde: divadelní klub D.N.A. ve Frýdku

Za kolik: 100 korun

Divadelní klub D.N.A. ve Frýdku uspořádá v sobotu 14. prosince od 19 hodin koncert skupiny Kora Jungle Jazz. Posluchači mohou očekávat afro-evropský styl improvizace, který je založený na tradiční západoafrické hudbě, kytaře a africké harfě. Během večera se představí také soubor bubeníků Simba Hula Vatu.

Vánoční koncert pomůže od nákupního stresu



Kdy: neděle 15. prosince od 13 hodin

Kde: obchodní centrum Frýda ve Frýdku-Místku

Za kolik: vstup zdarma



Potřebné odreagování nabídne vánoční koncert, který se bude konat v neděli 15. prosince ve frýdecko-místeckém obchodním centru Frýda. Jako první se lidem, kteří si budou chtít odpočinout od zběsilého nakupování, představí od 13 hodin děti ze Základní umělecké školy duchovní hudby z Frýdku-Místku. Přesně ve tři hodiny odpoledne začne vystoupení pěveckého spolku Janáček z Frýdlantu nad Ostravicí.

Adventní koncert ovládne country

Kdy: neděle 15. prosince od 17 hodin

Kde: hostinec U Čendy v Bašce-Hodoňovicích

Za kolik: vstup zdarma

Michal Tučný revival odehraje v neděli 15. prosince adventně laděný koncert v hostinci U Čendy v Bašce-Hodoňovicích. Celé vystoupení bude vzpomínkou na velkou osobnost a nezapomenutelnou legendu české country Michala Tučného. V repertoáru nebudou chybět skladby Báječná ženská, Poslední kovboj, Snídaně v trávě, Prodavač a Tam u nebeských bran. Akce začne v pět hodin odpoledne.

Michal Nesvadba přiveze i plyšáky



Kdy: neděle 15. prosince od 14.30 hodin

Kde: bývalé kino Petra Bezruče v Místku

Za kolik: 185 a 195 korun, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P za 100 korun



Především dětské publikum potěší představení Michala Nesvadby z Kouzelné školky, které se bude konat v neděli 15. prosince v bývalém kině Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Program s názvem Michalovi mazlíčci přenese děti na klidné a prosluněné místo v africkém pralese, kde potkají představitele těch nejvyšších, nejodvážnějších i nejroztomilejších exotických zvířecích přátel. Potom se ale dostanou až do Michalova dětství a jeho pokojíčku, ve kterém na ně budou čekat oblíbení plyšáci. Dojde i na soutěže a jedno velké překvapení. Akce má začátek o půl třetí odpoledne.

Kostel rozezní předvánoční koncert

Kdy: neděle 15. prosince od 15 hodin

Kde: kostel v Pržně

Za kolik: vstup zdarma

Pěvecké sdružení ECHO pořádá v neděli 15. prosince tradiční předvánoční koncert v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Pržně. Vystoupení ve svatostánku začne ve tři hodiny odpoledne.

OPAVSKO

Vánoční koncert na zámku

Kdy: v neděli 15. prosince od 17 hodin

Kde: Zámecká dvorana Hradec nad Moravicí

Za kolik: 200 korun, studenti, senioři a ZTP polovinu

Velkou zámeckou dvoranou zazní vánoční koncert klavíristy Miroslava Beinhauera a jeho hosta, hostem, klavíristy Kamila El – Ahmadiehy. Oba účinkující nabídnou posluchačům díla Alouse Háby, Carla Vineho a Johannese Brahmse. (jih)

Hudba a pohádky



Kdy: v sobotu 14. a v neděli 15. prosince

Kde: Dolní náměstí, Opava



V rámci vánočních trhů se budou v sobotu náměstím od 16 hodin pohybovat Andělé na chůdách, aby vybírali od přítomných tajná přání pro Ježíška. V 18 hodin začíná koncert polské jazzové kapely Grupa bez nazwu. Neděle přivede v 10 hodin na náměstí děti ke sledování Pohádky na zimu a Dechový orchestr z Hradce nad Moravicí nastoupí k vánočnímu koncertu v 17 hodin.

Koncert všestranné umělkyně

Kdy: v sobotu 14. prosince od 18 hodin

Kde: v Kupe, Opava

Největší událostí a současně i malým předvánočním dárkem kulturního centra bude koncert Gabriely Vermelho & GaRe. Interpretka je zcela výjimečným zjevem české hudební a divadelní scény. Je současně zpěvačkou, houslistkou, violistkou, hráčkou na kvinton, skladatelkou a herečkou, působí rovněž v oblasti klasické hudby, muzikálu, jazzu i rockové alternativy.

K divákům zavítá premiérová Traviata



Kdy: v neděli 15. prosince od 19 hodin

Kde: Slezské divadlo, Opava



Ústředním motivem a hybatelem Verdiho příběhu je láska v mnoha podobách – prodejná, citová, žárlivá, odpouštějící i potřebná k vyrovnání se se smrtí. Operní dílo při premiéře v Benátkách roku 1853 propadlo, protože pohoršené publikum nepřijalo za titulní postavu prostitutku. Úspěch se dostavil až po roce. Režisérka Jana Andělová Pletichová si do ústřední milenecké dvojice Alfréda a Violetty vybrala Janu Siberu/Veroniku Holbovou/Lucii Kaňkovou a Juraje Nociara/Amira Khana. Další postavy ztvární členové operního souboru s hosty. Scénu navrhl Jaroslav Mitfajt, kostýmy Michaela Savovová a choreografii vytvořil Martin Tomsa.

Víkend se sportem a hudbou

Kdy: v sobotu 14. prosince od 15 a v neděli od 15 hodin

Kde: sál Obecního domu a kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích

V sobotu se v Obecním domě uskuteční vzpěračská exhibice,ktrá začíná od 15 hodin. V 16.15 hodin se Oldřich Tchurz pokusí o rekord v mrtvém tahu a v 16.45 začíná hlavní soutěž žen a mužů v nadhozu. V neděli zazní kostelní lodí Adventní koncert v sólovém i sborovém provedení studentů Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Z této umělecké školy vystoupí ještě žesťový soubor a konorní soubor pod vedením svých sbormistrů.

Vánočně laděná komedie



Kdy: v neděli 15. prosince od 18 hodin

Kde: sál základní školy, Štítina



Místní amatérský soubor ŠAMU uvede tak trochu vánoční a tak trochu mrazivou komedii Michaely Doleželové a Romana Vencla s názvem Když se zhasne. Děj se točí kolem vánočního večírku manželské dvojice z vyšší newyorské společnosti, jejíž soužití je pro drsnou předmanželskou smlouvu peklem na zemi. Hostitelé na něj pozvali spřátelenou a poněkud výstřední manželskou dvojici. Jedna klauzule v předmanželské smlouvě změní večírek v bitevní rozvodové pole, kde může být vítězem pouze jeden.

Adventní koncerty a zpívání

Kdy: v neděli 15. prosince

Kde: v obcích na Opavsku

Tradiční vánoční koncerty zazní v několika obcích na Opavsku. V Dolním Benešově ho zajistí od 17 hodin v kostele sv. Martina Orchestr mladých. Návštěvníci kostela Povýšení sv. Kříže v Chuchelné si ho vyslechnou od 15 hodin, v kobeřickém kostele Nanebevzetí P. Marie zazní od 15 hodin a v Litultovicích od 17 hodin v kostele sv. Bartoloměje. Píšťské Kulturní centrum pořádá tento koncert od 16 hodin, v Markvartovicích bude u kaple Zpívání koled od 16 hodin a hlučínské Adventní setkání v Červeném kostele se uskuteční od 15 hodin.