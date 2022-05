„Belgický cirkus, který nyní provozuje sedmá generace ryze komediantské rodiny Ronaldů, bude úžasným propojením starobylého a moderního přístupu k novému cirkusu,“ říká Václav Pokorný, ředitel festivalu Cirkulum a dodává, že příležitost přivézt do Ostravy tento jedinečný cirkusový koncept se podařilo hlavně díky proporcím, které nabízí nové působiště festivalu. „Diváci dostanou možnost nahlédnout také do zákulisního života kočovných umělců, a to v malebné vesničce, která je tvořena úžasnými karavany, ve kterých rodina Ronaldů cestuje,“ dodává Václav Pokorný.

Festivalový areál bude tvořit prostor v předhradí, kde bude většina programu pro návštěvníky zdarma. Na loukách vyrostou dvě cirkusová šapita a vytvoří tak indoorové scény. Na nich bude probíhat placený program. V šapitó RONALDO, které přivezou již zmínění Belgičané, se diváci mohou těšit na představení Cirkus Ronaldo hned pětkrát během pěti dní. Šapitó CIRKULUM, na které jsou návštěvníci festivalu zvyklí, bude jako vždy nabízet to nejlepší, co současný světový nový cirkus nabízí. Také zde na ně čeká bohatý hudební program, který dotvoří festivalovou atmosféru.

V předhradí budou také food zóny, relax zóny, design market a prostor pro rodiny s dětmi, na který jsou návštěvníci zvyklí z předešlých ročníků. Scéna UmCirkum, která je tvořena malými šapity, bude určena právě jim a děti i dospělí si budou moci vyzkoušet některé novocirkusové disciplíny za přítomnosti zkušených lektorů, a to jako vždy zdarma. Zdarma bude také program na scéně PŘEDHRADÍ, která bude umístěna na louce. Zde se můžou diváci těšit na novocirkusová vystoupení i bohatý hudební program. „Scéna PŘEDHRADÍ je takovou třešničkou na dortu pro návštěvníky, kteří si třeba koupí občerstvení ve food tracku a v relax zóně budou nasávat atmosféru. Můžou se těšit třeba na show OCULUS, kterou mohli v premiéře zhlédnout vloni,“ říká Václav Pokorný.

Na scéně HRAD, která, jak název napovídá, bude uvnitř Slezskoostravského hradu, se návštěvníci za poplatek dostanou přímo do středu dění. „Chtěli jsme něco úplně nového a napadla nás myšlenka vytvořit z úžasného hradního prostoru jedno velké jeviště. Divák bude mít v určitých hodinách během pátku, soboty i neděle možnost být za nevelké vstupné součástí jakéhosi panoptika, které umělci vytvoří na několika místech uvnitř hradu,“ vysvětluje Václav Pokorný. Program tam bude probíhat paralelně a bude jen na divácích, které vystoupení si zrovna vyberou. „Budou mít možnost korzovat nebo zůstat na jednom vystoupení od začátku do konce,“ dodává Václav Pokorný.

Na HRADĚ se postupně představí zahraniční hosté, jako například La Sbrindola z Itálie, Muruya z Argentiny nebo islandský soubor Hringleikur. „Program je už jasný, postupně představujeme účinkující na našem webu a sociálních sítích“, říká Václav Pokorný.

Novinkou oproti minulým ročníkům jsou čtvrteční a páteční představení pro školní a předškolní děti. „Vzhledem k tomu, že naše organizace je silně zaměřena na vzdělávání mladých lidí v oblasti nového cirkusu a pouličního divadla, nám přišlo logické zařadit do programu také představení pro ostravské školáky. Ti budou mít možnost zhlédnout představení Just Try It, které vzniklo ve spolupráci s novocirkusovými umělci z Reykjavíku a představení Motýlí svět, určené divákům v předškolním věku,“ říká Václav Pokorný. Edukační rovina festivalu je pro organizátory festivalu důležitá a podle Václava Pokorného se daří naplňovat, což je vidět zejména na projektech, které vznikají v rámci navázání kontaktů mezi umělci během festivalu. Tyto aktivity jsou realizovány Cirkusem Trochu Jinak a byly podpořeny z fondů EHP.