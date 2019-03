Z chodeb obchodního centra Avion Shopping Park se dočasně stalo muzeum, vzpomínka na staré časy. U naaranžovaných retro pokojů se zastavují mladí i staří lidé. Zatímco jedni se potutelně usmívají, když vzpomínají na staré časy, druzí se zdviženým obočím nemohou uvěřit svým očím. Drobná výstavka retro pokojů na chodbách obchodního centra ale zajímá snad každého, kdo právě nespěchá. A to je dnes kámen úrazu. Přesto u každého z pokojů pořád někdo stojí.

K vidění je kempinkový stan s křesly a tranzistorákem, socialistická kuchyně, v níž nechybí mléko v sáčku, remoska (také by se u vás ještě našla na půdě?) a na igelitovém ubruse položená síťovka s nákupem. Obýváku dominují místo tabletů a plazmových obrazovek „ábíčka“, Člověče, nezlob se a legendární Tesla. Dobová koupelna z umakartového jádra zase nabízí třeba hitparádu hygienických potřeb značně odlišného vzezření.

„Seznamuji syna s mým mládím. Přesně tuto pračku jsem si svého času koupil na novomanželkou půjčku. Je to perfektní. Skvěle to vymysleli, člověk najednou zjistí, jak je starý,“ usmívá se Ostravan Luděk Bena a jeho syn se tváří podivně na otázku, jestli by si to všechno, co vidí před sebou, ještě dokázal představit doma.

„Budete se divit, ale pořád jej mám ještě doma! A funguje bezvadně,“ povídá zase paní Jarmila Knotková, když okukuje dobový sporák značky Mora. Svůj příběh si tady nachází snad každý.