Továrna na unikátní baterie už stojí, výroba by měla začít na podzim

Do dvou let od položení základního kamene stavby, tedy letos na podzim, by už měla nová továrna v průmyslové zóně v Horní Suché chrlit unikátní lithiové baterie na skladování elektřiny podle patentu české společnosti He3da.

Autor: Tomáš Januszek