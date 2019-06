Podle náměstka hejtmana Jakuba Unucky (ODS) se o tomto projektu mluví dlouho a nyní je ideální doba na jeho realizaci. „Evropu ovládá horečka takzvané „zelené“ mobility, tedy ústup od spalovacích motorů a jejich nahrazení elektřinou. Při návštěvě Bruselu jsme nabyli přesvědčení, že by se takový projekt dal financovat z evropských peněz,“ vysvětlil Unucka.

Dodává, že na příměstské tratě je doprava vlakotramvajemi ideální z ekologického hlediska a bude na Karvinsku bude mít bezpochyby i dostatek cestujících. Navíc s autobusy se pro příměstskou dopravu počítá do roku 2028 a poté by jejich úlohu mohl převzít nový typ dopravy, který je rychlý a především ekologický. „Tlak na vyloučení spalovacích motorů z veřejné dopravy bude čím dál větší. Navíc ovzduší na v ostravsko-karvinské aglomeraci by to jen prospělo. Stavba této tramvajové trati by také ekonomicky pomohla nastartovat tento region po době, kdy skončí OKD,“ tvrdí náměstek hejtmana.

Do konce příštího roku chce kraj mít prováděcí k dispozici studii a souhlasy dotčených měst a přípravě administrativních a majetkový záležitostí. „V roce 2022 bychom toto chtěli předložit jako jeden z prvních projektů Evropské komisi a do roka by měla mít odpověď. Pokud nám to přijmou, začne se zpracovávat projektová dokumentace a v roce 2025 by se mohlo začít stavět,“ nastiňuje ideální průběh projektu Jakub Unucka.

Detailní technické parametry zatím řešeny nejsou, nicméně už dnes se ví, že koleje na nejkratší trase z ostravského Hranečníku do Havířova by vedly podél Rudné, resp. Ostravské ulice. V případě spojení s Orlovou se počítá s využitím stávajících železničních vleček, po kterých se dopravuje uhlí.

Propagátor „čisté“ dopravy Jakub Unucka dodává, že jiné financování než z evropských peněz nepřichází v úvahu. „Buď se peníze z Bruselu podaří získat, nebo to celé padá,“ řekl.

Na šumbarském sídlišti počítali stavbaři s provozem tramvají už před několika roky, kdy tam instalovali dopravní značení. Jak se ukázalo, šlo o hodně předčasný krok: