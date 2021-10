„U jakéhokoliv alkoholického nápoje je základem jednoznačně střídmá konzumace, což v případě piva znamená maximálně půl litru až litr denně u mužů a 0,6 litru denně u žen. V takovémto množství má pivo pozitivní vliv především na kardiovaskulární systém, vylučovací i trávící systém,“ říká MUDr. Petr Matloch, lékař Nemocnice Agel Třinec-Podlesí, který se sám vaření piva věnuje ve svém volném čase.

Střídmá konzumace piva konkrétně snižuje míru aterosklerózy, neboli kornatění tepen, s čímž souvisí i nižší riziko ischemické choroby srdeční či cévní mozkové příhody. Pivo je také močopudné a zvyšuje vylučování žluči, což eliminuje tvorbu močových a žlučových kamenů.

Ne každé pivo je však tělu stejně prospěšné. „Kvalita piva se odvíjí od kvality surovin a především vody. Ideální je pitná studniční voda, naopak nehodí se chlórovaná voda. Kvalitní pivo pak obsahuje množství vitamínů, hlavě ze skupiny B, minerály draslík, sodík, hořčík, vápník či chloridy, a také rostlinné polyfenoly, které mají antioxidační účinky,“ vyjmenovává doktor Matloch, který má zkušenosti s vařením pivních ležáků, svrchně kvašeného piva, ale třeba i piva zázvorového nebo pšeničného.

„Vaření piva se věnuji krátce, teprve rok a půl. Dopomohla mi k tomu trochu i doba, v covidovém lockdownu jsem si nastudoval knihu, kterou mi daroval kamarád, který se vaření piva také věnuje. Nakoupil jsem si potřebné náčiní a dal se do vaření. Baví mě na tom hlavně ta svoboda, že si můžu uvařit zrovna to, na co mám chuť, a taky můžu experimentovat,“ uzavírá Petr Matloch s tím, že konzumace piva také zlepšuje psychickou pohodu, zdokonaluje mozkovou činnost a pozitivně působí i na pleť, což ocení zejména ženy.