/FOTOGALERIE/ Slovenská strela, unikát, který nenechá lhostejným nikoho, kdo se jen trochu zajímá o historii dopravy. V současné době tento motorový vůz renovují v Hranicích na Přerovsku. Byli jsme chvilku u toho.

Vstupujeme s fotografem za doprovodu Romana Staňka, vedoucího montáží a renovací ČMŽO, do haly kde je slyšet zvuk úderů do plechu. Za chvilku už ji vidíme. Obnaženou až na kost, chtělo by se říci, kdyby to byla živá bytost. Před námi stojí odstrojená, pískem oprýskaná karoserie. Prohlížím si její přední část a můj zrak přechází na střechu, která je, ke karoserii připevněna nýty. Roman Staněk mi říká, že střecha je celá nýtovaná, zatímco karoserie je svařovaná. „Střecha je mechanicky očištěná, protože tu nám památkáři nedovolili opískovat, neboť je z pozinku,“ vysvětluje Roman Staněk.