Zajímavý nápad uvedla v život skupinka nadšenců v Hodslavicích. V sobotu12. a v neděli 13. září uspořádali výstavu pod širým nebem. Výstavu nazvali Sochy u lesa.

Dvoudenní výstava Sochy u lesa se konala o víkendu v Hodslavicích. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

V pozadí akce stál Petr Býma, se nedávno vrátil po osmi letech z Austrálie, kde našel inspiraci. „Tam už je to dvacet let - jmenuje se to Sochy u moře. Chlapík, který to tam dělá, to vymyslel v Čechách, když tady studoval sochařskou školu. Říkal jsem si, že sice nemáme moře, ale máme takovou pěknou alej tady za stodolou, tak se to tak nabízelo,“ řekl Petr Býma, jenž uvedl, že na pořádání výstavy se dohodl s kamarádem Adamem při posezení v hospodě.