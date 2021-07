Testování vlaku se nyní dokončuje na zkušebním okruhu VUZ u Velimi. Vlaková souprava jela rychlostí až 160 kilometrů za hodinu, přičemž ji lokomotiva netáhla, ale tlačila.

Na Kolínsku nyní úspěšně prochází zkouškami nová dvoupodlažní souprava typu push-pull určená pro provoz na příměstských a regionálních tratích, která umí změnit směr jízdy bez zdlouhavého přepřahání lokomotivy. Když mašina – připojena může být elektrická i dieselová – jede vpředu, strojvedoucí řídí vlak z ní.

Má-li se zamířit na opačnou stranu, prostě přejde na druhý konec soupravy: i tam má stanoviště, odkud lze lokomotivu plnohodnotně ovládat. Ta přitom zůstává připojena tak jako předtím; vlak tentokrát bude tlačit. A funguje to. „Snadno se ovládá a jezdí dobře,“ shrnul zkušenosti s novou soupravou strojvůdce Radim Růžička.

Prostor a pohodlí pro cestující

Zácvik strojvedoucích nebude náročný, řekl Deníku místopředseda představenstva Českých drah Václav Nebeský. „Moderní lokomotivy mají sjednocený koncept ovládacích prvků i podobné rozmístění displejů,“ vysvětlil. Při nahlédnutí do „kabiny“ řídicího vozu nelze přehlédnout, že k dispozici je tu nejen vše, co je potřebné k řízení vlaku: nechybí ani malá chladnička a mikrovlnná trouba. Také na pohodlí cestujících konstruktéři dbali: samozřejmostí jsou klimatizace jak v malém oddílu první třídy, tak v interiéru třídy druhé, Wi-Fi připojení k internetu, elektrické zásuvky i USB. Ale i zvedací plošiny a prostorná toaleta pro cestující na vozíku. Potěší dostatek místa pro jízdní kola či dětské kočárky; k dispozici je i držák lyží.

Nechybí třeba ani koše pro třídění odpadu. Užitečné mohou být prohlubně ve stolcích určené ke stabilnímu odložení nápojů. Jedna z vychytávek, které pasažéři ocení, aniž by si jejich existenci uvědomovali, však vůbec není vidět. Jde o laserem vytvořené mikrodrážky na oknech, které usnadňují průchod mobilního signálu. Skla vlaků jsou totiž běžně pokryta tenoučkou vrstvičkou kovu, která brání přehřívání vozů sluncem – současně ale omezuje prostupnost signálu mobilních sítí. Tohle nově uplatněné drážky vyřeší, vysvětlil Deníku hlavní inženýr projektu Jakub Tížek. A předseda představenstva Škody Transportation Petr Brzezina slibuje opravdu moderní cestování. „Nová generace dvoupatrových souprav plně odpovídá standardům v západní Evropě,“ konstatoval. Nechybí tak třeba ani přebalovací pult, ovládání dveří s akustickým majáčkem takzvanou slepeckou vysílačkou či informační systém přizpůsobený i pro neslyšící.

Zatím jen pro sever Moravy

První z pěti nových vlaků, které budou jezdit v Moravskoslezském kraji, představili na testovacím okruhu ve středních Čechách zástupci výrobce: konsorcia společností Škoda Transportation a Škoda Vagonka. Ve zkušebním provozu by cestující měla první souprava vozit ještě letos; následně bude celá pětice, pořízená zhruba za miliardu korun, nasazena v běžném provozu na trati z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm, informovala ředitelka Regionálního obchodního centra Českých drah v Ostravě Kateřina Divišová. Místa pro 40 párů lyží i až tři desítky kol tak v oblasti Beskyd určitě přijdou vhod. V základní sestavě složené z řídicího vozu, koncového a jednoho vloženého nabídnou tyto vlaky 356 míst k sezení – vložených vozů by však mohlo být až pět.

Ve středních Čechách se nová souprava, od níž si výrobce podle Brzezinových slov slibuje i úspěch na evropském trhu, prohání na testovacím okruhu poblíž Kolína a Poděbrad. S tím, že by se zde tento typ vlaku mohl objevit i v běžném provozu, však České dráhy zatím nepočítají. „Vždy záleží na krajském objednateli,“ odpověděl Nebeský na otázku Deníku k případným dalším nákupům. S tím, že konkrétně pro příměstské tratě ve středních Čechách mají hejtmanství i magistrát hlavního města Praha zájem o pořízení elektrických jednotek s vyšší kapacitou – pro čtyři stovky sedících cestujících.