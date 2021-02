O vězení v těchto dnech definitivně rozhodl Vrchní soud v Olomouci, který zamítl učitelovo odvolání proti loňskému čtyřletému verdiktu Krajského soudu v Ostravě. Muž se snažil docílit přeměny na podmíněný trest. Neuspěl.

„Odvolání obžalovaného jsme jako nedůvodné zamítli. Podle nás bylo rozhodnutí soudu prvního stupně správné. Trest ve výměře čtyř let se zařazením do věznice s ostrahou považujeme za přiměřený,“ řekl Deníku mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Učitel se většinou zaměřoval na dívky, mezi oběťmi však byli i chlapci. Osahával je přes oblečení i přímo na odhaleném těle. Chválil je za pěknou postavu a svaly, jindy jim říkal, že by měli přibrat. S jedním ze žáků podle rozsudku prováděl i sexuální praktiky. Mezi zneužitými byla školačka, která utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu, což je hodnoceno jako těžké zranění. Vše vyšlo najevo poté, kdy se jedno z dětí svěřilo rodičům, kteří jeho slovům uvěřili.

Lítost

Pedagog během procesu odmítl vypovídat. Jen při zahájení hlavního líčení se slzami v očích prohlásil: „Nechci jít do vězení!“ Při výslechu na policii se přiznal. „Je mi líto, co se stalo. Chtěl jsem být kamarádský se žáky a asi jsem překročil hranici. Jsem si toho vědom. Je mi to hluboce líto,“ uvedl tehdy.

Znalci u něj zjistili pedofilní sklony, a to i přesto, že již více než čtvrtstoletí žije s přítelkyní. Podle expertů si své deviace nebyl plně vědom. Dosud netrestanému učiteli hrozilo pět až dvanáct let vězení. Na základě posudku, zmenšené příčetnosti a dalších okolností mu soud uložil trest pod spodní hranici sazby, a to na čtyři roky.

Současně mu nařídil ambulantní psychiatrickou léčbu a na šest let mu zakázal uměleckou a pedagogickou činnost s neplnoletými osobami. Soud se případem zabýval již jednou. Obžalovanému předloni uložil šestiletý trest. Po zrušení verdiktu a upřesněném znaleckého posudku nyní padl nový čtyřletý verdikt. Rozhodnutí je pravomocné.