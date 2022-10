FOTO: Dojednáno, ANO a Patrioti povedou Krnov další čtyři roky, to jsou oni

„Lukáš Matela z ČSOP dostal nápad, že bychom mohli oslovit Ukrajince, kteří našli v Krnově útočiště před válkou. Vzhledem k jazykové bariéře žijí poněkud izolovaně. Těžko porozumí českým plakátům, které propagují různé akce. Oslovila jsem proto na radnici kolegy ze sociálního odboru, kteří zajišťují ukrajinským uprchlíkům v Krnově ubytování. Ti mají k dispozici tlumočníka, takže přeložili náš plakát s pozvánkou do ukrajinštiny. Požádala jsem je, aby pokud možno upozornili Ukrajince na akci Ukliďme Krnov nejen na nástěnce, ale také ústně. Vyřídili to perfektně. Nestačili jsme se divit, jaký byl mezi Ukrajinci zájem o dobrovolnické uklízení Krnova," uvedla za organizátory Pavla Hájková, která za město Krnov zprostředkovala velkoobjemový kontejner a likvidaci pobíraných odpadků.

Návštěvníka polikliniky v Krnově zděsilo WC zalité krví, vyřešili to strážníci

Pro ukrajinské brigádníky to byla příležitost poděkovat Krnovu za poskytnutý azyl, a také to byla výzva poznat zajímavá místa dál od centra, kam Krnované chodí na výlety do přírody. Po práci Ukrajinci poznali český rituál společného opékání špekáčků u táboráku. „Bývalé vojenské cvičiště je nejen oblíbeným výletním místem, ale také významným biotopem teplomilné květeny a motýlů. Na úklid sem dorazilo kolem 25 dobrovolníků, díky kterým příroda zažila podzimní očistu. Společnými silami jsme z kopce odstranili jeden plný velkoobjemový kontejner odpadků, jejichž většinu tvořily staré pneumatiky z vojenských vozidel, která se zde dříve pohybovala. Velký dík patří všem zúčastněným a zejména pak ukrajinským rodinám ubytovaným v Krnově, které výrazně posílili naši uklízecí partu," říká Lukáš Matela z ČSOP Slezské odrůdy.

„Jsme rádi, že také my můžeme být součástí těchto komunitních aktivit. Krnov je nejen domovem Kofoly, ale také mnoha našich zaměstnanců. Je v zájmu nás všech, abychom kolem sebe měli prostředí, na které můžeme být pyšní,“ doplnil Adam Vaškovský, specialista na udržitelné projekty v Kofole.

Objevili černé skládky s azbestem

Bylo krásné počasí, když se na Kabátově kopci sešlo na 25 lidí s pytli a rukavicemi. „Z toho bylo asi 15 Ukrajinců, které město ubytovalo v Krnově, a pak ještě dva dorazili dodatečně. Velké poděkování patří krnovským i ukrajinským dobrovolníkům. Všichni jsou na společné úklidové akci vítáni. Je v tom hezká symbolika, když společně pomáháme přírodě Krnovska,“ uzavřela Pavla Hájková s tím, že na předchozích ročnících odvedli obrovský kus práce například krnovští skauti. Letos kromě samotného úklidu proběhlo také mapování černých skládek. ČSOP nahlásí úřadům tři hromady azbestu, které jako nebezpečný odpad místo dobrovolníků odborně sanuje město Krnov.