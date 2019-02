Nejfrekventovanější ostravskou silnici čeká od března do prosince kompletní uzavírka ve směru z Ostravy do Havířova. Mezi Místeckou a Frýdeckou ulicí budou řidiči muset hledat náhradní trasu.

Uzavření mostu nad Místeckou ulicí u autobazaru AAA? To, z čeho řidiči nemají radost kvůli snížení jízdních pruhů a nemožnosti od pondělí odbočit ke Kauflandu, je nic v porovnání s tím, co na motoristy čeká od března v Rudné ulici. Most přes Ostravici je nyní charakteristický jen modrým protiskluzovým povrchem, který slibuje větší bezpečí na namrzlé vozovce. Brzy však bude znám spíše jako řidičům zapovězené místo.

Od března do prosince bude celý úsek Rudné ulice mezi Místeckou a Frýdeckou ulicí ve směru do Havířova uzavřen pro veškerou dopravu! Důvod? Zmíněný most je v kritickém stavu a je třeba jej celkově zrekonstruovat.

„Směr z Ostravy do Havířova bude kompletně uzavřen, v opačném směru zůstanou oba jízdní pruhy zachovány, ale jen pro osobní vozy do šesti tun,“ potvrdila Deníku tuto informaci mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová s tím, že obousměrně bude zachován provoz jen složkám IZS.

OBJÍZDNÉ TRASY

„Tyto záchranné složky budou mít ovladač na semafor. To znamená, že když pojedou ve směru do Havířova, budou mít auta jedoucí opačným směrem červenou,“ doplnila mluvčí.

Pro uzavřený úsek je oficiální objízdná trasa zvolena po Místecké ulici, Frýdlantských mostech, ulici Na Karolině a přes Frýdeckou ulici zpět na Rudnou. Opravdu? Ano, opravdu.

Řidiče čeká osmikilometrová zajížďka, která se nejen ve špičce a nejen v centru města může stát hororovým zážitkem. I proto se očekává také hojné „pendlování“ přes Hrabovou po ulicích Paskovská a Mostní.

Podle informací Deníku ale právě tuto lokalitu čeká v létě další dotační akce v podobě výstavby tzv. Prodloužené Mostní ulice. Takže kudy?

ZKOLABUJE DOPRAVA?

Přidejme k jedné rekonstrukci druhou a třetí, do toho mimo jiné Výškovické mosty, které se začnou opravovat na podzim, a dopravní „špunt“ v Ostravě je na světě.

„To, co vedení kraje a ŘSD přichystalo na letošek, bude mít za následek kompletní kolaps dopravy v Ostravě,“ varuje ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák. Uzavírky jsou nejen pro něj v těchto dnech nejžhavější téma.

„Věřím, že během dnů, maximálně týdnů, nalezneme jiné řešení a harmonogram uzavírek výrazně upravíme. Musíme,“ říká Semerák s dovětkem, že město se vždy o těchto krocích dozví paradoxně jako poslední.

ZAVŘÍT DOPRAVNÍ TEPNY NAJEDNOU BY SE NEMĚLO

„Vím, že je v Ostravě hodně mostů v kritickém stavu, jsou ze stejné doby a bez zásahů, ale nelze je všechny opravovat naráz. Je na zvážení, zda problém tří různých vlastníků silnic v jednom městě nezačít nějak řešit!“ vybízí Semerák.

„Uzavření veškerých tak frekventovaných tahů považuji minimálně za hodně nešťastné,“ dodává radní.

JINAK TO NEŠLO(?)

Náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka si to ale nemyslí a naopak je přesvědčen, že po letech handrkování přinášejí společné schůze všech dopravních institucí a úřadů kýžené ovoce v podobě ideálního plánování oprav.

„Kdyby to šlo udělat jinak, tak se to jinak udělá. I úředníci jezdí do práce auty a nechtějí si cestu komplikovat,“ argumentuje Unucka. Vznik problémů spatřuje v odvoláváních uchazečů a následných posunech termínů, čímž vznikají kolize. Že by se v Místecké ulici měly kvůli objízdné trase tvořit větší kolony, si nemyslí…