Přes centrum lázeňského města totiž vede objízdná trasa, na kterou je svedená veškerá doprava z dálnice. Tvoří se tak kolony. Situace je ale mírně lepší než při uzavírkách v minulosti. Pomáhá kruhový objezd, který radnice nechala postavit místo centrální křižovatky. Zprovozněn byl letos v srpnu. ČTK to řekl starosta Klimkovic Jaroslav Varga (Občané Klimkovic).

"Je to pořád ale masakr. Strašně moc aut a málo místa," řekl starosta. Dodal, že oproti předchozím uzavírkám tunelu je ale nyní situace o něco lepší. "Pomáhá nový kruhový objezd. Ten je nyní zásadní. Hlavně v tom, že kolony úplně nestojí ve frontách, stále se pohybují. Hlavně řidiči přijíždějící z vedlejších silnic se napojují plynule," uvedl Varga.

Situace je ale podle něj stále vážná a potrvá až do pondělního rána, kdy bude uzavírka tunelu ukončena. "Není to na vyskakování. Snažíme se řidiče na problém upozornit. Obracíme se na všechny řidiče, aby se v té době, pokud je to jen trochu možné, vyhnuli cestě přes Klimkovice, a dále nezvyšovali už tak mimořádné dopravní zatížení," dodal.

Ti, kteří do města vjedou, se podle něj musí obrnit trpělivostí. "Prosíme je zejména o ohleduplnost vůči chodcům. Pro naše občany představuje opakované svedení dopravy z dálnice do města vždy extrémní zátěž, která se projevuje nejen samotnými dopravními komplikacemi, ale mimo jiné i zhoršením kvality ovzduší," řekl.

Klimkovický tunel je dlouhý 1100 metrů. V provozu je od roku 2008. Letos po více jak deseti letech užívání začala jeho modernizace za 116 milionů Kč. Měnila se například vzduchotechnika i kamerový, řídicí a bezpečnostní systém. Práce už skončily a během tohoto víkendu se provádějí závěrečné technické zkoušky.