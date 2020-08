/FOTOGALERIE/ Jedenáct mrtvých, včetně dětí, si vyžádal sobotní podvečerní požár v 11. patře domu v Nerudově ulici v Bohumíně. Tři dospělí a tři děti zahynuli přímo v hořícím bytě. Dalších pět lidí se zabilo při úniku před rozšiřujícícm se požárem skokem z bytu o patro výš. Požár v bytě prý úmyslně založil starší muž a šlo o řešení soukromých sporů.

Požár výškového domu, 8. srpna 2020 V Bohumíně. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Redaktor Deníku na místě hovořil s jednou z obyvatelek domu. Karin Šípková volala hasiče, protože si při návratu domů všimla požáru. "Mezi tím na místo přijelo policejní auto, policisté tu zatýkali Roma ve věku okolo padesáti až šedesáti let. Podle toho, co jsem slyšela, policistům říkal, že byt zapálil on," řekla přítomným novinářům žena. Podle dalších informací z místa mohlo jít o řešení soukromých sporů. "Bylo to strašné, z bytu o patro výš jsem pak viděla lidi, jak skáčou ven a hoří jim záda," uvedla dále svědkyně z místa.