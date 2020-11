Až dva tisíce testů denně. To by měla být kapacita nového odběrového místa, které vyroste v hasičské stanici ve Vítkovicích. Na tiskovém brífinku po jednání krizového štábu kraje to v pondělí odpoledne prohlásil hejtman Ivo Vondrák.

Testování na covid-19. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Provozovatelem bude soukromá firma, která dodá řešení na klíč. Vše je kompletně v její režii, nebude to z kapacit našeho zdravotnictví. Tuto firmu jsme nevybírali žádnou soutěží, ona sama nám nabídla, že zde může toto odběrové místo otevřít a my jsme toho využili,“ uvedl Ivo Vondrák. Název externí firmy hejtman nechtěl sdělit. Odběrové místo by mělo zahájit činnost v úterý 17. listopadu.