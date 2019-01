Koho už omrzelo běžecké i sjezdové lyžování, může zkusit jak se jezdí na lyžích za motorkou nebo jaké to je, když si obujete sněžné brusle.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Zatímco ve Skiareálu Kopřivná u Malé Morávky je v sobotu 12. ledna na programu testování sněžných bruslí, v Horním Městě u Rýmařova je tato sobota zasvěcena motoskijöringu.

LYŽAŘ ZA MOTORKOU

Exituje řada letních motorkářů, kteří si přes zimu dopřávají adrenalin na lyžích. Motoskijöring je způsob, jak oba tyto koníčky spojit do jednoho sportu. Lyžař tažený na laně za crossovým motocyklem se řítí společně po rovině. Tento sport vznikl ve Skandinávii, kde navázal na tradici lyžování za sobem, za koněm nebo za psím spřežením. Tato podívaná, při které se bílý sníh často pod koly motorek smísí s hnědým blátem, má spoustu fanoušků také v Horním Městě. Dnes v 10.30 hodin tu začínají tréninkem motoskijöringové závody v kategoriích hobby, profi a veterán, a odpoledne startuje jeden závod za druhým. Je to atraktivní podívaná, kdy lyžaři na pětimetrovém laně zažívají pořádný adrenalin, aby se ve velké rychlosti nenechali rozhodit zapadnutím do vyjeté stopy. Zároveň je lyžař neustále oslepován směsí sněhu a bláta, která mu stříká na helmu od kol motorky. Pády při rychlostech až 70 kilometrů v hodině nepostihují jen muže na lyžích, ale i motorkáře.

SNĚŽNÉ BRUSLE?

Skiareál Kopřivná dnes představí nový sport z Norska: sněžné brusle Sled Dogs skates. Dokážou je ocenit nejen milovníci adrenalinu, ale i děti a začátečníci, protože vstávání po pádu je mnohem jednodušší než na lyžích nebo na bruslích. Poslouží i rodičům, když učí děti lyžovat, aby se jim nezapletly lyže.

Podle těch, kteří už Sled Dogs skates vyzkoušeli, si poradí sněžné brusle s ledovkou nebo s neupravenou rozježděnou sjezdovkou dokonce lépe než lyže. Navíc se vlezou do batůžku a nepotřebujete k nim žádné hůlky, takže i cestování do hor je daleko jednodušší než s lyžemi. Sled Dogs skates jsou vlastně boty podobné klasickým přezkáčům, které mají místo podrážky skluznici stejně dlouhou jako je velikost boty. Díky hranám dokážou obratně zatáčet i brzdit.

Než se začátečník na sněžných bruslích naučí správně držet balanc širším postojem, přenášet váhu na paty a zapojit svaly na chodidlech, musí samozřejmě počítat s pády. Brzy ale pro něj bude sněžné bruslení na sjezdovce stejně přirozené jako lyžování nebo projížďka na kolečkových in-line bruslích. Pokročilí sněhobruslaři ve snowparku už vymýšlí spousty nových triků, které se nedají dělat na lyžích ani na snowboardech.