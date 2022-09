Jak pro Deník uvedla Radka Krysová z odboru životního prostřední kopřivnické radnice zelený buk je vysazený za Emila a červený za Danu. „Říká se, že je kluk jak buk, takže zelenolistý buk byl jasný – je to silný strom a aby k němu ladila i Dana, tak jsme zvolili bud červenolistý. Ty stromy jsou docela blízko u sebe, takže by se do budoucna měly jejich větve propojit,“ řekla Radka Krysová s tím, že odbor životního prostředí má rád vysazování stromů, takže se takové připomenutí manželů Zátopkových nabízelo.