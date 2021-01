„Tím, že se denně pohybuji mezi ambulancemi, operačními sály, urgentním příjmem, covidovými jednotkami a ředitelstvím, byl jsem kolegy vybrán jako nejvhodnější kandidát na první dávku nového očkování,“ usmál se Sedláček.

„Osobně mám za to, že je očkování jedinou šancí, jak současnou situaci zvládnout, pokud se chce společnost vrátit k běžnému způsobu života. Chápu, že někteří lidé mohou mít z očkování jisté obavy, ale neměli by podléhat tvrzení různých dezinformátorů, kteří nám celý minulý rok tvrdili nesmysly typu, že Covid-19 neexistuje,“ nechal se dále slyšet lékař krnovské nemocnice.

Zdroj: Jiří Krušina

Do ní dorazilo v pondělí 4. ledna celkem třicet ampulek. Ty představují 180 dávek vakcíny proti virovému onemocnění Covid-19. Jedná se o vakcínu společnosti Pfizerdo. Nemocnice už pár desítek minut po doručení začala s očkováním přihlášených zdravotníků.

„Mezi svátky jsme spustili na našem intranetu on-line tabulku, do které se mohou přihlásit všichni zaměstnanci nemocnice, kteří mají o očkování zájem. Zatím se přihlásila přibližně třetina personálu, tedy asi 300 zaměstnanců. Počítáme s tím, že se další kolegové budou hlásit v těchto dnech po návratu z dovolené,“ sdělil ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

První várka vakcíny by měla být během následujících dvou dní rozdělena mezi zdravotníky z první linie a klíčové zaměstnance nemocnice. V dalších dnech budou první dávkou vakcíny naočkováni i další zaměstnanci nemocnice. Druhou dávku vakcíny dostanou zdravotníci za 21 dní od prvního termínu očkování.

Mezi zájemci o očkování je také ředitel nemocnice Ladislav Václavec. „Mám za to, že by nejdříve měli být chráněni kolegové z první linie. Ale zájem o očkování mám a pokud zůstane očkovací látka, tak se naočkovat nechám. Zda to bude hned zítra či za pár týdnů, je mi jedno. Rozhodně očkování považuji za možnost, jak covid-19 potlačit či ideálně vymýtit,“ prohlásil ředitel SZZ Krnov Ladislav Václavec