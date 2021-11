Jedním z velkých projektů, na které se dlouhodobě chystají v Mokrých Lazcích, je odkanalizování obce. V současnosti zde nemají čistírnu odpadních vod, kanalizace je jednotná, což však není udržitelný stav.

„Nechali jsme si provést pasport kanalizace, všechny prostory, kam se kamery dostaly, máme zmonitorovány. V současné době je zpracována studie na odkanalizování. Ta řeší několik různých variant, zastupitelstvo vybralo tu, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Budeme mít vlastní čistírnu odpadních vod přímo v obci,“ přibližuje starosta Mokrých Lazců František Šteyer.

V souvislosti s celým projektem se připravuje i změna územního plánu. Akce rozhodně nebude levnou záležitostí, ve studii byla odhadnuta cena sto milionů korun. Avšak vzhledem k růstu cen za posledního půl roku se dá očekávat částka ještě vyšší. V Mokrých Lazcích na nic nečekali a už před časem si začali střádat peníze. V posledních letech se totiž obci dařilo získávat na investiční akce dotace. Hodně se stavělo, ale zároveň se i dalo šetřit. Každopádně na odkanalizování si obec požádá také o dotaci.

Sportovní areál v Mokrých Lazcích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Hřiště si nyní musí pronajímat

Do sekce dlouhodobě připravovaných, avšak zatím neuskutečněných záležitostí, se vedle kanalizace řadí v Mokrých Lazcích fotbalové hřiště. Přesněji řečeno stavba hřiště nového. Fotbalové hřiště je totiž od 90. let v majetku soukromé osoby a místní fotbalový klub si jej pronajímá. Podobný problém je i se sokolovnou, kde je zázemí pro fotbalisty. Tento objekt patří jiné soukromé osobě. Snaha o koupi fotbalového hřiště se řeší už desítky let, avšak neúspěšně.

„Jsme rádi, že máme možnost si hřiště pronajímat. Nicméně víme, že to není ideální stav. Chceme proto vybudovat hřiště nové včetně zázemí. Jednáme o tom už přibližně deset let, již se nám podařilo koupit strategický pozemek, který na tuto akci použijeme. Aktuálně tyto pozemky obec pronajímá, s nájemcem jsme domluveni, že nájem bude ukončen k roku 2025. To už bychom měli mít hotový projekt na nové fotbalové hřiště,“ vysvětluje František Šteyer.

Hřiště i se zázemím by mělo vyrůst v lokalitě mezi mokrolazeckou firmou Haberkorn a několika rodinnými domy ve směru na hájeckou část Lhota.

Fotbalové hřiště v Mokrých Lazcích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Nový skatepark?

Do třetice přidejme ještě jednu stavbu, která by se v Mokrých Lazcích měla uskutečnit. Na požadavky mladších občanů by totiž obec ráda vedle sportovního areálu vybudovala skatepark. S touto myšlenkou se počítalo už při stavbě areálu, avšak nakonec se tehdy pro skatepark nenašel dostatečný prostor.

Obecní dům v Mokrých Lazcích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Otázky pro ředitelku školy

Odpovídá ředitelka ZŠ Mokré Lazce Jaromíra Bubová

Co je u vás ve škole nového?

Jsem ráda, že mohu odpovědět – „pořád něco“. Po rozsáhlé rekonstrukci školy, která proběhla v roce 2016, výstavbě a vybavení venkovní učebny, vybavení odborných učeben a zajištění bezbariérovosti v r. 2018, jsme i díky pandemii Covid 19 trochu zvolnili. Zaměřili jsme se hlavně na zlepšení prostředí ve školním areálu. Hodně času a úsilí jsme věnovali úpravě plochy školního hřiště, založení a údržbě nového trávníku, instalaci původních i nového venkovního prvku, osázení záhonu před školou trvalkami z dob našich babiček a výsadbě několika dřevin. Nejen děti při jízdě na koloběžkách oceňují nový asfaltový povrch na příjezdové komunikaci do školního dvora. A ještě první dny školního roku voněl interiér novotou po proběhlých nátěrech dveří v přízemí a podlahy v tělocvičně.

Co připravujete na další průběh školního roku 2021/2022?

Plánů máme požehnaně. Uvidíme, které z nich a kdy se nám podaří realizovat. V souvislosti se změnami RVP v oblasti výuky informatiky bychom rádi v půdních prostorách vybudovali a vybavili odbornou multimediální učebnu. Projektový záměr byl podán minulý měsíc. Výstavbě venkovní učebny muselo částečně ustoupit doskočiště s rozběhovou dráhou a zatím se nám jej nepodařilo uvést do optimálního stavu. Trápí nás také nedostatek parkovacích míst v areálu či blízkosti školy nejen pro dojíždějící zaměstnance a současný stav chodníku kolem budovy. Některé akce by měly být financovány z dotačních programů, některé zřizovatelem. Rok 2022 je navíc rokem jubilejním. Konkrétně 1. září 2022 uplyne 110 let od slavnostního otevření a zahájení výuky v naší škole, tehdy nejkrásnější v okrese. Než tohle úctyhodné výročí společně důstojně oslavíme slavnostní akademií, vánoční výstavou s jarmarkem a mnoha dalšími akcemi v průběhu roku, chtěli bychom dokončit nátěry dveří i v 1. patře, aby byla celá škola zase jako „ze škatulky.“ A jak už jsem předeslala, s nastávajícím výročím nás kromě běžné výuky čeká spousta krásné práce na přípravách oslav. Věřím, že se pandemická situace do té doby výrazně zlepší a vše proběhne podle plánu a k radosti všech. Pokud máte zájem, můžete nás sledovat na našich webových stránkách www.zsmokrelazce.info

Základní škola Mokré Lazce.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tradice: Ježíška hledá obec každým rokem

Oblíbenou tradicí mokrolazeckých občanů je setkávání u vánočního stromu s živým betlémem. Tato akce se uskutečňuje od roku 1990 a pouze loni ji přerušil covid. Živý betlém se sice koná v mnoha jiných obcích, ale Mokré Lazce se mohou pyšnit tím, že v jesličkách pokaždé leží opravdové miminko, žádná panenka. „Ježíška jsme každý rok sehnali. Dokonce jsme tady měli i „výstavu“ Ježíšků. Ty, na které jsme měli kontakt jsme pozvali a většina jich dorazila. Bylo to takové milé, Ježíšek, který kdysi dávno ležel v betlému, měl už dvacet let. Je to hezká tradice,“ usmívá se mokrolazecký starosta František Šteyer.

Kromě betlému se v obci každým rokem setkávají místní u adventního věnce, který je putovní a přemisťuje se na různé lokality ve vsi. Pořádají se i vánoční trhy, obec se vždy snaží zapojit místní občany a nezvat si žádné externí prodejce.

Místa pro výstavbu rodinných domů jsou

Také do Mokrých Lazců volají pravidelně zájemci a poptávají pozemky pro stavbu rodinných domů. Obec však nyní žádné takové pozemky nevlastní. Zastavitelné území v Mokrých Lazcích existuje, ale je v cizím vlastnictví.

„Máme připraveny tři zastavitelná území a zpracovány územní studie na tyto lokality, kde by se stavět mohlo. Jde o majetky soukromých osob a bez souhlasu všech vlastníků s dohodou o parcelaci není výstavba možná. Zde jsme zatím nenašli společnou řeč. Snažíme se majitelům vysvětlit, že jim nechceme nic brát, chceme jim pomoci, zhodnotit jejich pozemky. Ať už by si na nich postavili něco sami, anebo je poté dále prodali. Na jedné lokalitě pracujeme usilovně už rok, proběhlo několik jednání i s majiteli. Někteří vlastníci s dohodou nesouhlasí,“ přibližuje starosta Mokrých Lazců František Šteyer.

Ve zmíněné lokalitě by mohlo vyrůst téměř dvacet nových rodinných domů. Avšak jak již bylo zmíněno, musí s tím souhlasit všichni majitelé, což se zatím nestalo.

Z historie Mokrých Lazců

Mokré Lazce leží devět kilometrů severozápadně od Opavy. Nachází se zde první stupeň základní školy, mateřská škola, pobočka ZUŠ, komunitní centrum s knihovnou, pošta, prodejna potravin, květinářství, sportovní areál. V budově opraveného obecního úřadu mají své ordinace obvodní lékař a stomatolog.

Mokré Lazce.Zdroj: archiv obceV Mokrých Lazcích působí několik zájmových organizací a spolků, k nejaktivnějším patří Sbor dobrovolných hasičů, Klub důchodců, Fotbalový klub, Lyžařský klub, organizace Českého zahrádkářského svazu, místní ochotnická divadelní a hudební skupina, pejskaři z klubu Agility nebo Jezdecký klub. Organizace, spolky i jednotlivci pořádají během celého roku akce, na kterých se scházejí nejen místní občané, ale i návštěvníci z širokého okolí. Dopravní spojení je zajišťováno jak autobusovými linkami, tak i vlaky.

Za rok založení obce se považuje datum 1377, kdy byla obec poprvé zmíněna v historických pramenech, avšak existenci obce je možné předpokládat již před tímto datem.

Nádraží v Mokrých Lazcích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Původní osada patřila ke štítinské tvrzi, kterou vlastnili páni z Kravař. Roku 1430 založil Hartl Tunkl v Mokrých Lazcích svobodné fojtství, které vzápětí prodal panu Zbyňkovi Hřivnáčovi z Heraltic.

Další z majitelů, Tvorkovští, nechali v 16. století vybudovat dřevěný kostel, který předali pod správu dominikánského řádu. Přičiněním dominikánů stála v obci již počátkem 17. století dřevěná škola.

Staré písemnosti v archívech se zmiňují zejména o událostech, které nepříznivě zasáhly do života obyvatel: připomínají plenění obce a okolí Mansfeldovým i švédským vojskem za třicetileté války, velký požár z roku 1667, při němž lehla popelem téměř celá tehdy dřevěná vesnice, i drancování ze strany pruských a rakouských vojáků za válek v 18. století.

Poté, co císař Josef II. zrušil dominikánský řád, vyrostla na jeho bývalých pozemcích řada nových usedlostí a vznikla obec Nové Mokré Lazce. I přes úřední rozdělení nicméně vystupují až do svého sloučení obě části obce obvykle jako jeden celek.

Kaplička v Mokrých Lazcích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Na přelomu 19. a 20. století ožívá v převážně české vesnici vlastenecký duch: je založen český hasičský sbor, působí zde hned několik ochotnických divadelních spolků a po první světové válce vznikají také tři tělocvičné jednoty.

Mnichovskou dohodou však byla obec připojena k Německé říši a osvobodila ji až 20. dubna 1945 Rudá armáda. Během těžkých bojů, jež byly součástí Ostravské operace, padly kromě několika místních obyvatel desítky sovětských i německých vojáků a zničeno bylo mnoho domů. Poválečné budování přes mnohé negativní rysy přispělo k modernizaci obce, která pokračuje i v současnosti.

Dnes žije v obci 1147 obyvatel.

Slavní rodáci

Antonín Gruda (1844-1903) – český katolický kněz, právník a národní buditel

Vladimír Blucha (1931-2020) – český regionální historik, geograf, kronikář, vlastivědný pracovník a pedagog

Zdroj: www.mokrelazce.cz

Stavba stezky pro chodce a cyklisty mezi Mokrými Lazcemi a Lhotou u Opavy.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

Relaxace na lesních stezkách i aktivní odpočinek ve sportovním areálu

Okolí Mokrých Lazců nabízí krásné lesy, protkané potoky a příjemnými zákoutími. Návštěvníci se mohou procházet po stezkách, když je dobrý rok, rostou hojně i houby. V obci určitě stojí za zhlédnutí místní kostel sv. Jana Křtitele, který je kulturní památkou a v současné době prochází opravou. Dále také kaple sv. Anny, kterou rekonstrukce teprve čeká. Občerstvit se příchozí mohou v restauraci, která je sice v obci jediná, ale nabízí kvalitní služby. Je součástí Obecního domu, kde se nachází i velký sál pro sto osob nebo penzion. A zapomenout nesmíme ani na mokrolazecký sportovní areál, kam přicházejí místní, ale i lidé z okolí. Vybrat si mohou z tenisových kurtů, víceúčelového i dětského hřiště, nechybí potřebné zázemí ani venkovní fitness prvky. Areál využívají ke cvičení i dobrovolní hasiči, v roce 2019 jim zde obec postavila novou zbrojnici.