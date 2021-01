"Přijely sestřičky z fakultní nemocnice, které dovezly vakcíny a proškolily personál, takže už se u nás očkuje," řekla Rywiková. Podle ní je zájem velký. Očkuje se většina zaměstnanců v přímé péči, kteří jsou tedy v úzkém kontaktu s klienty. Rywiková připomněla, že vakcína se teď nedává těm, kteří koronavirus prodělali. Aktuálně se očkují klienti z pobytových zařízení a personál, který o ně pečuje.

Do Ostravy dorazilo 8400 dávek vakcíny od Moderny proti covidu-19, které se rozvážejí do více než 150 domovů seniorů a sociálních zařízení v kraji. Mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová už dříve uvedla, že do domovů seniorů půjde téměř 5000 dávek, do domovů se zvláštním režimem 2000 a do domovů pro zdravotně postižené 1500 dávek.

V Česku se proti covidu-19 dosud očkovalo jen vakcínou od prvního výrobce schválenou pro EU, tedy od firem Pfizer a BioNTech. Tou se od úterka očkuje i v domovech seniorů v Moravskoslezském kraji.

O očkování projevilo zájem přibližně 5000 klientů sociálních zařízení a více než 3000 zaměstnanců sociálních služeb. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) tento týden řekl, že v domovech seniorů v kraji je téměř 20.000 lidí, klienti tvoří necelou polovinu, zbytek jsou zaměstnanci. O očkování má podle něj zájem do 40 procent personálu.