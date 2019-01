ANKETA/ Těžká průmyslová výroba? Černouhelná elektrárna Dětmarovice? Polské koksovny a teplárny? Nic z toho. Lidé ve Věřňovicích poblíž Bohumína si vzduch zamořují sami a s plným vědomím.

Možná jsou Věřňovice, místní část Dolní Lutyně na Karvinsku, označovány za nejzaprášenější obec jen proto, že právě tam je umístěna monitorovací stanice ČHMÚ, která dlouhodobě zaznamenává nejvyšší koncentrace prachu v ovzduší na území České republiky. V každém případě si tam mnoho exhalací vyprodukují přímo její obyvatelé.

Deník obec navštívil v úterý odpoledne, kdy odeznívala několikadenní inverze s vysokými koncentracemi prachu v ovzduší. Průmyslové podniky musely omezit výrobu a prašné provozy, aby se množství prachu snížilo. Opatření však nijak nedolehlo na běžné obyvatelstvo, včetně domkařů z Věřňovic.

V průběhu jedné hodiny redakce zaznamenala několik rodinných domů s notně čadícími komíny.

Stejnou návštěvu Deník podnikl už v listopadu 2011. Nedá se tvrdit, že by došlo k výrazné změně.

Je možné, že tamní obyvatelé vyčkávají, až jim stát nebo kraj dodají ekologický zdroj tepla včetně instalace zcela zdarma.

Aktuální informace o ovzduší

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví?

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů, a to za přesně stanovených podmínek.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, menší částice pronikají až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.