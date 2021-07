"Hejno plameňáků kubánských v ostravské zoologické zahradě aktuálně čítá 52 jedinců. Mezi nimi je 12 chovných párů, které letos zasedly na vejce. Ostatní členové skupiny jsou nerozmnožující se plameňáci, například nespárovaní jedinci nebo mláďata z předchozích let, která postupně dospívají a do reprodukce se zapojí v jedné z následujících hnízdních sezón," uvádí mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

"První mládě se letos vylíhlo 24. června. Pečuje o ně pár, pro který je to rodičovská premiéra. Další mláďata se líhla postupně a několik by se jich mělo ještě vylíhnout (video v příloze zachycuje klubajícího se plameňáka). Mláďata plameňáků po vylíhnutí váží okolo 200 gramů a jsou pokryta šedobílým prachovým peřím. Na rozdíl od dospělých mají krátké nohy i krk a rovný zobáček," dodává mluvčí.

Hnízdící plameňáky mohou návštěvníci pozorovat ve výběhu u vstupu do zoo – během prázdnin dokonce o hodinu déle! Zoo prodloužila otevírací dobu areálu do 20 hodin, pokladny a pavilony se zavírají v 18 hodin.

Starají se oba rodiče

Mladí plameňáci v Zoo Ostrava, rok 2021.Zdroj: se svolením Moniky Vlčkové/Zoo Ostrava

Samice plameňáků snáší jedno bíle zbarvené vejce do homolovitého hnízda vysokého až 30 cm vybudovaného z bahna, písku a dalšího stavebního materiálu z okolí hnízda. Při inkubaci vejce i při následné péči o mládě a jeho krmení se střídají oba rodiče.

Charakteristické intenzivní červenorůžové zbarvení získají v průběhu druhého roku života. Mládě zůstává na hnízdě jen krátce. Už po několika dnech začíná podnikat výlety do okolí. Zbarvení plameňáků je způsobeno oranžovo-červenými barvivy (karotenoidy) obsaženými v potravě plameňáků, která se ukládají do peří. První měsíce krmí rodiče své potomky speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Poté začínají mladí plameňáci přijímat potravu dospělých, kterou tvoří plankton – drobní korýši, řasy a rozsivky, v lidské péči pak specializované granule.

K TÉMATU

Ostravská zoo chová starobylé elegantní ptáky ze specializovaného řádu plameňáků (Phoenicopteriformes) od roku 1979 a během této doby se podařilo odchovat téměř 100 mláďat (počítáno bez těch letošních). Ve skupině žijí stále dva jedinci, kteří byli v roce 1979 do zoo jako dospělí přivezeni, to znamená, že mají více než 40 let a stále se zapojují do rozmnožování. Plameňáci jsou dlouhověcí ptáci a mohou se dožívat přes 50 let, někdy se uvádí i 70 až 80.